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花蓮特色度假酒店陸續開幕 有信心拚觀光產業

2019-05-16 18:37中央社 花蓮縣16日電

花蓮好山好水觀光潛力大。 記者曹悅華／攝影
花蓮好山好水觀光潛力大。 記者曹悅華／攝影
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近年全台觀光產值下滑，但花蓮高端酒店陸續開張，皆有不同特色；其中以香草農場轉型的秧悅千禧度假酒店今天開幕，主打有機無毒的生活，有信心在市場中走出一條不一樣的路。

花蓮今年有3家高端酒店陸續開幕，其中以香草農場轉型的秧悅千禧度假酒店今天舉行開幕儀式，花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴等出席。

除了吉安鄉的秧悅千禧度假酒店之外，瑞穗鄉的春天國際觀光酒店今年3月開幕，總投資額達新台幣60億元，園區內各類水上、遊樂設施，堪稱東台灣第一；東裕集團斥資約50億元的「潔西艾美酒店」已矗立花蓮市區，預計年底開幕，21層大樓成為東台灣最高樓層建築，也是花蓮的重要地標，為花蓮觀光增新亮點。

今天開幕的秧悅千禧度假酒店，是花蓮深耕有機香草的君達集團斥資10億元興建，並與新加坡豐隆集團旗下的千禧國際酒店集團合作。

君達集團董事長尹純綢說，花蓮大山大水、生態農業、自然景觀吸引許多觀光客到訪，雖面對花蓮各家業者競爭，但酒店最大優勢在於香草七感療癒的主題，主打有機無毒是全世界唯一。現在的遊客希望放鬆、有品質的度假，秧悅千禧正能提供這樣的需求。

新加坡千禧國際酒店營運副總裁莊欽翔說，集團在美、英、日、韓、中國、中東等地共有3萬7000間住房，可從不同網域、社群媒體協助花蓮與世界連結，讓全球遊客有不同體驗。

新加坡徐榛蔚

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