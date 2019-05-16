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不平和的天安門：生而為人的選擇

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53聯合報 記者王燕華╱即時報導

81歲瑞士神父傅若望，54年前飄洋過海到花蓮傳福音，在新城鄉籌建天主堂、幼兒園，全盛時期收托200名幼兒，現任鄉長何禮臺也曾是「神父的孩子」；奉獻半世紀後，頭髮已花白的傅若望今天領到身分證，歡喜歸化為台灣人。

傅若望在花蓮新城、秀林偏鄉無私奉獻數十年，早年他在新城傳教，白天因大人們要外出工作養家，村裡的孩子都到教堂聽傅神父說故事，他看到幼兒教育的需求，決定創辦培德幼兒園，還多次奔波往返瑞士籌款，除了何禮臺外，鄉內有些議員、老師是培園幼兒園的校友；為了幫助部落族人建立理財習慣，他還開辦儲蓄互助社，鼓勵村民儲蓄，新城及秀林鄉民都因此受到幫助。

為了感念傅若望對花蓮的奉獻，縣府民政處今天由民政處長蕭明甲代表頒發身分證，何禮臺和前縣長傅崐萁都出席典禮，何禮臺還為神父披上原住民背心，並頒給傑出鄉民彩帶，感謝傅若望對新城鄉民的無私教導及愛護。

何禮臺說，自己是培德幼兒園的學生，也是神父的孩子，當時神父年輕的身影，他都現在都還印記在腦海中。他恭喜傅神父取得我國國籍，並說，神父把自己的生活都奉獻給主跟弟兄姊妹們，如今選擇落籍新城鄉，對神父及被神父教育、幫助過的鄉民來說，意義重大。

瑞士神父傅若望（右四）今天拿到身分證，成為正港台灣人。記者王燕華／翻攝
瑞士神父傅若望（右四）今天拿到身分證，成為正港台灣人。記者王燕華／翻攝
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瑞士神父傅若望今天拿到身分證，成為正港台灣人，他在花蓮奉獻逾半世紀，地方鄉親都前...
瑞士神父傅若望今天拿到身分證，成為正港台灣人，他在花蓮奉獻逾半世紀，地方鄉親都前往見證。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣新城鄉長何禮臺（右），很開心傅若望（中）神父歸化台灣，落腳新城鄉。記者王燕...
花蓮縣新城鄉長何禮臺（右），很開心傅若望（中）神父歸化台灣，落腳新城鄉。記者王燕華／翻攝
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神父何禮臺幼兒園

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