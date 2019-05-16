來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



81歲瑞士神父傅若望，54年前飄洋過海到花蓮傳福音，在新城鄉籌建天主堂、幼兒園，全盛時期收托200名幼兒，現任鄉長何禮臺也曾是「神父的孩子」；奉獻半世紀後，頭髮已花白的傅若望今天領到身分證，歡喜歸化為台灣人。

傅若望在花蓮新城、秀林偏鄉無私奉獻數十年，早年他在新城傳教，白天因大人們要外出工作養家，村裡的孩子都到教堂聽傅神父說故事，他看到幼兒教育的需求，決定創辦培德幼兒園，還多次奔波往返瑞士籌款，除了何禮臺外，鄉內有些議員、老師是培園幼兒園的校友；為了幫助部落族人建立理財習慣，他還開辦儲蓄互助社，鼓勵村民儲蓄，新城及秀林鄉民都因此受到幫助。

為了感念傅若望對花蓮的奉獻，縣府民政處今天由民政處長蕭明甲代表頒發身分證，何禮臺和前縣長傅崐萁都出席典禮，何禮臺還為神父披上原住民背心，並頒給傑出鄉民彩帶，感謝傅若望對新城鄉民的無私教導及愛護。