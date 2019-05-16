宜蘭鳩之澤溫泉煮蛋區 21日重新啟用

2019-05-16 16:44 中央社 宜蘭縣16日電



鳩之澤溫泉煮蛋區。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團 分享 facebook 宜蘭太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉煮蛋區因設備老舊，去年起整修，經過8個月改建，將在21日重新啟用，相關設備將更便利與安全。

林務局羅東林區管理處今天表示，太平山國家森林遊樂區位在宜蘭縣內，是北台灣面積最大的國家森林遊樂區，海拔介於500到1900多公尺之間，區內據點鳩之澤、中間、太平山莊、翠峰湖等據點及10條自然步道都是民眾選擇親近山林的好去處。

其中，位於海拔520公尺處的鳩之澤一直是民眾喜愛泡湯及煮溫泉蛋的熱門景點，但當地煮蛋槽因使用超過20年，設施老舊且管線常故障。為提升設施安全性及服務品質，羅東林管處於去年9月起整修，日前正式完工。

羅東林管處育樂課長吳思儀受訪時說，改善後的煮蛋槽除將原有的1座增加為2座，可緩減煮蛋區人潮的擁擠程度、增加安全性，周邊也增設公廁、無障礙通道等，增加遊客便利性及遊憩安全。

另外，為了呈現在地生態特色，也在新建的涼亭中融入姑婆芋意象，增加遮雨功能。

吳思儀說，21日上午10時到12時，煮蛋區將舉辦重新啟用典禮，歡迎當日入園遊客共襄盛舉，在2個小時的活動時段內可免費品嘗溫泉蛋，打卡並送限量100份寬尾鳳蝶圖案的手機螢幕擦拭貼。

她表示，鳩之澤的溫泉水質清澈無硫磺味，泉質為弱鹼性，附近還有鳩之澤自然步道，沿途可欣賞中低海拔常綠闊葉林景緻，歡迎遊客前往旅遊。