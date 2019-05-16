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不平和的天安門：生而為人的選擇

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

蘭嶼達悟族青年張世凱，與妻子林靜如婚後搬到嘉義水上居住，販售手工獨木舟、木工模型維生，為推動海洋環保理念，他去年底開始與父親在水上打造一艘「蘭嶼拼板舟」，預定下月初運送屏東，參加「划渡蘭嶼」環保募款，雖然經費拮据，但他直言「為了環境、家園、下一代」，一切犧牲都是值得的。

「水上鄉怎麼有人在造船？」近日許多人經過水上鄉龍德村小巷，發現張世凱和父親張馬群，正努力為「拼板舟」雕刻、上漆，更好奇怎麼有人在這裡造船，張世凱則低調笑著說，要趕工參加下月9日環境教育活動，並介紹這艘耗時近半年、純手工打造的拼板舟。

65歲的張馬群說，從小住蘭嶼跟祖父學雕刻，之後跟族內長老學習製獨木舟及拼板舟，成為蘭嶼手工獨木舟模型、拼板舟藝術家，指導族人製舟，兒子從小耳濡目染跟他學木工、長大後也以製船、木工為生，後來到北部工作、結婚後搬到嘉義，他也抽空來幫忙。

張世凱說，8年前決定陪妻子回嘉義水上鄉定居，平日製作、販售手工船模型，並參與故鄉蘭嶼活動，去年底和父親從台東購買龍眼木等船材，開始打造嘉義第一艘「拼板舟」，因船型特殊，鄰居、郵差送信都來參觀，稱讚舟型漂亮、色彩鮮艷，完工後將運到屏東參加「划渡蘭嶼」環保募款。

「這是經得起風浪的拼板舟！」張馬群說，建舟不僅是單純木工，船頭造型、材質工法都是老祖先智慧，要能經得起風浪，讓乘載者划槳從屏東出發平安到達蘭嶼，也希望能在下水前找地方展示，讓更多人認識達悟族文化。

張世凱（右）和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏...
張世凱（右）和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏正／攝影
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張世凱在水上鄉建造蘭嶼拼板舟，強調推動海洋環保。記者卜敏正／攝影
張世凱在水上鄉建造蘭嶼拼板舟，強調推動海洋環保。記者卜敏正／攝影
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張世凱（右）和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏...
張世凱（右）和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏正／攝影
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張世凱和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏正／攝...
張世凱和父親張馬群為推動海洋環保理念，在水上鄉建造一艘蘭嶼拼板舟。記者卜敏正／攝影
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張馬群是蘭嶼著名拼板舟藝術家。記者卜敏正／攝影
張馬群是蘭嶼著名拼板舟藝術家。記者卜敏正／攝影
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蘭嶼獨木舟募款

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