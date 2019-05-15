太平山公益路跑來了 主辦單位捐出報名費助弱勢

2019-05-15 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



一年一度太平山路跑又來了。由宜蘭縣鐵人三項協會與羅東聖母醫院合辦的「太平山漫步雲端公益路跑」邁入第八年，主辦單位與參加活動的跑者共植福田，特別提撥部分報名費捐助弱勢團體，路跑當天的義賣所得也會再捐出，讓公益路跑更有意義。

路跑分21公里半馬及42公里全馬兩組，報名已告一段落，6月1日上午7點從太平山莊起跑。主辦單位今天從報名費中提撥14萬元，分別捐助聖嘉民老人長期照顧中心、宜蘭縣脊隨損傷者協會及自閉症協會，此外路跑當天義賣所得再捐助聖嘉民老人長期照顧中心籌建「失智照顧專區」。

每年太平山漫步雲端公益路跑總吸引許多慕名而來的跑友，因為太平山有美麗的林道、豐富的芬多精、峰巒疊翠，是許多跑友嚮往的賽道，還有多年不變的「環保公益精神」、宜蘭縣鐵人三項協會的品質用心與羅東聖母醫院的貼心醫療協助，每一補給站都有護理師等，都是跑友們趨之若鶩的原因。

羅東聖母醫院院長馬漢光表示，舉辦路跑提倡健康運動又可結合公益做愛心，羅東聖母醫院樂意之至。