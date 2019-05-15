車禍路口燈隔盞亮？ 吉安鄉公所：路口燈全亮

2019-05-15 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



昨晚小五男童在穿越吉興路二段與吉豐路口斑馬線時，被自小客車撞上身亡，警方指出該路段有「路燈隔盞亮」情形，入夜後亮度不足，公路總局第四區養護工程處表示，該路段照明設備由吉安鄉公所負責。吉安鄉公所回應，全鄉路口路燈一定會亮，會做隔盞亮是要節能減碳，將檢視轄區路燈情形，避免憾事發生。

昨晚7時左右，就讀稻香國小五年級楊姓男童於返家途中，由西向東、小跑步穿越吉興路二段與吉豐路口斑馬線時，行人號誌仍是紅燈，不幸被一部往北行駛、搶黃燈加速的黑色自小客車撞上，撞擊力大到將男童整個人撞飛100公尺，急救後傷重不治。有員警在現場處理事故時，指出該路段路燈隔盞亮，晚間會有亮度不足的疑慮。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段指出，有關本段境內各省道沿線路燈管養與負擔電費，依據「公路附屬設施設置管理要點」第16條規定，「由當地地方政府負擔電費，並負責維護管理」，該路段道路照明設備已由吉安鄉公所管養在案。