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車禍路口燈隔盞亮？ 吉安鄉公所：路口燈全亮

2019-05-15 18:28聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

昨晚小五男童在穿越吉興路二段與吉豐路口斑馬線時，被自小客車撞上身亡，警方指出該路段有「路燈隔盞亮」情形，入夜後亮度不足，公路總局第四區養護工程處表示，該路段照明設備由吉安鄉公所負責。吉安鄉公所回應，全鄉路口路燈一定會亮，會做隔盞亮是要節能減碳，將檢視轄區路燈情形，避免憾事發生。

昨晚7時左右，就讀稻香國小五年級楊姓男童於返家途中，由西向東、小跑步穿越吉興路二段與吉豐路口斑馬線時，行人號誌仍是紅燈，不幸被一部往北行駛、搶黃燈加速的黑色自小客車撞上，撞擊力大到將男童整個人撞飛100公尺，急救後傷重不治。有員警在現場處理事故時，指出該路段路燈隔盞亮，晚間會有亮度不足的疑慮。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段指出，有關本段境內各省道沿線路燈管養與負擔電費，依據「公路附屬設施設置管理要點」第16條規定，「由當地地方政府負擔電費，並負責維護管理」，該路段道路照明設備已由吉安鄉公所管養在案。

吉安鄉公所建設課長吳印浴表示，該事故路口路燈全亮，到槽化島後才有隔盞亮，會實施隔盞亮原因是要節能減碳，此措施實行已久，若路燈有損壞情形，請民眾可向鄉公所通報；強調路燈設置以保障用路人安全為優先考量，將檢視吉安鄉內全區路燈燈亮情形，以避免憾事發生。

昨晚男童穿越吉興路二段與吉豐路口時，被自小客車撞上，警方認為該路段「路燈隔盞亮」...
昨晚男童穿越吉興路二段與吉豐路口時，被自小客車撞上，警方認為該路段「路燈隔盞亮」。圖／吉安警分局提供
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吉安鄉公所表示，路燈會隔盞亮是為了節能減碳。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所表示，路燈會隔盞亮是為了節能減碳。圖／吉安鄉公所提供
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吉安減碳

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