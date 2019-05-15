花蓮市節電有成 去年夏天節電逾709萬度

2019-05-15 18:52 中央社 花蓮縣15日電



台電日前公布「全國22縣市節電冠軍地圖」，花蓮市名列其中；市公所將持續推動各項節電措施，包括爭取經費逐年汰換辦公廳舍變頻節電冷氣，換裝LED平板燈具等。

台電推出節電活動，花蓮市去年6月到9月共有4萬1484戶加入節電行列，節電用戶占比達52.45%，使用的度數和前年同期相比，節電度數超過709萬度。台電花蓮區處處長蘇建財今天頒發獎狀給花蓮市長魏嘉賢。

魏嘉賢說，市公所除推廣家庭落實各項節電措施之外，也爭取經費逐年汰換變頻節電冷氣，全面換裝LED平板燈具，最近更將評估公有路燈節能績效的可行性，持續力行節電。

為發揮節電的效能，魏嘉賢表示，市公所目前針對路燈也評估節能績效方案的可行性，待規畫案完成，將逐步分年分期汰換較為耗電的燈具，減低不必要的支出。他並呼籲，節電是全民運動，省一度電可以降低一分的污染，歡迎大家加入節電行列。

蘇建財說，用電高峰的夏季將至，最近網路瘋傳只要登錄就可獲得504元獎勵金是不實消息，必須要有省電行為才有獎勵，因此歡迎花蓮鄉親在今年12月16日以前完成登錄。

登錄後只要有節電事實，每兩個月一期最低就有84元的獎勵金，若去年已登錄者，今年不需再登錄。