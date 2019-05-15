好好念書交換書 500個家庭每年可閱讀1百本童書

2019-05-15 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府、家庭生活教育推廣協會及羅東西區扶輪社舉辦「袋袋書香、親子共讀」捐書活動，今天共捐贈500袋童書給10所幼兒園，每個書袋內含8本童書，每個月將由老師協助幼童交換書袋，預估每個家庭1年可接觸近100本童書，提升閱讀樂趣與能力。

縣教育處表示，「袋袋書香 親子共讀」經費110萬元，感謝羅東西區扶輪社捐助，受贈學校包含大洲國小附設幼兒園、士敏國小附設幼兒園、蘇澳國小附設幼兒園、三星國小附設幼兒園、員山國小附設幼兒園、員山鄉立幼兒園、內城國小附設幼兒園、同樂國小附設幼兒園、古亭國小附設幼兒園、新南國小附設幼兒園，共10所幼兒園、500名幼童受惠。

除了扶輪社贈書外，宜蘭縣家庭生活教育推廣協會安排家訪員走入家庭，配合書袋內的童書故事與知識，指導家長嬰幼兒照護觀念，並藉由圖畫書促進家庭互動。

縣長林姿妙表示，感謝各界與縣府一起推廣家庭閱讀教育，促進親子互動關係，每個月將由老師協助幼童交換書袋，預估每個家庭1年可接觸近100本多元化童書，讓宜蘭家庭生活充滿閱讀樂趣，期許未來擴大捐贈對象，讓更多幼兒園受益。