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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

好好念書交換書 500個家庭每年可閱讀1百本童書

2019-05-15 17:12聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣政府、家庭生活教育推廣協會及羅東西區扶輪社舉辦「袋袋書香、親子共讀」捐書活動，今天共捐贈500袋童書給10所幼兒園，每個書袋內含8本童書，每個月將由老師協助幼童交換書袋，預估每個家庭1年可接觸近100本童書，提升閱讀樂趣與能力。

縣教育處表示，「袋袋書香 親子共讀」經費110萬元，感謝羅東西區扶輪社捐助，受贈學校包含大洲國小附設幼兒園、士敏國小附設幼兒園、蘇澳國小附設幼兒園、三星國小附設幼兒園、員山國小附設幼兒園、員山鄉立幼兒園、內城國小附設幼兒園、同樂國小附設幼兒園、古亭國小附設幼兒園、新南國小附設幼兒園，共10所幼兒園、500名幼童受惠。

除了扶輪社贈書外，宜蘭縣家庭生活教育推廣協會安排家訪員走入家庭，配合書袋內的童書故事與知識，指導家長嬰幼兒照護觀念，並藉由圖畫書促進家庭互動。

縣長林姿妙表示，感謝各界與縣府一起推廣家庭閱讀教育，促進親子互動關係，每個月將由老師協助幼童交換書袋，預估每個家庭1年可接觸近100本多元化童書，讓宜蘭家庭生活充滿閱讀樂趣，期許未來擴大捐贈對象，讓更多幼兒園受益。

羅東西區扶輪社長林建銓表示，希望藉由與縣府合作的捐贈書袋活動，改變偏鄉小孩閱讀習慣、擁抱閱讀，讓閱讀活動成為改變生命的起點。

羅東西區扶輪社捐贈500袋童書給幼兒園，經由每月交換袋書，每個家庭1年可接觸近1...
羅東西區扶輪社捐贈500袋童書給幼兒園，經由每月交換袋書，每個家庭1年可接觸近100本童書。圖／縣府提供
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羅東西區扶輪社捐贈500袋童書給幼兒園，經由每月交換袋書，每個家庭1年可接觸近1...
羅東西區扶輪社捐贈500袋童書給幼兒園，經由每月交換袋書，每個家庭1年可接觸近100本童書。圖／縣府提供
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幼兒園童書羅東

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