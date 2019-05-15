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4個月節電逾700萬度 花蓮市站上全縣節電王

2019-05-15 16:49聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市去年6到9月節電超過709萬度，高居全縣第一，市長魏嘉賢今天獲台電頒發獎狀表揚。魏嘉賢說，要感謝市民以行動力挺節電，市公所近年也逐步換裝省電的LED燈具、變頻冷氣等，不只節電，省下來的經費也可做為其他建設使用，一舉兩得。

台電日前公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，全縣「節電王」落在花蓮市，花蓮市有4萬1484戶加入節電行列，節電用戶占比達52.45％，去年夏月（6到9月）用電度數與前年同期相比，節電超過709萬度。

台電花蓮區處處長蘇建財下午頒發節電獎狀給花蓮市長魏嘉賢。對於最近網路瘋傳登錄就可獲得504元節電獎勵金，蘇建財說，必須有省電行為才有獎勵，12月16日前都可登錄，只要節電，每兩個月一期最低可以獲得84元獎勵金。

對於獲得全縣「節電王」，市長魏嘉賢歸功給市民，而市公所近年也做了不少節電措施，例如去年爭取經費將辦公廳舍的照明設施全面換裝為LED平板燈具，屆使用年限報廢的冷氣也汰換成變頻節能的功能，節省近半電費。

他表示，市公所也正針對路燈作評估，規畫完成後，會依中央推動的節能政策，分年分期改成較省電的燈具，公所努力節約能源降低不必要的支持，也歡迎市民共襄盛舉，一同來節電。

花蓮市公所獲得全縣節電王，台電花蓮區處長蘇建財（左）今頒發獎狀給市長魏嘉賢。圖／...
花蓮市公所獲得全縣節電王，台電花蓮區處長蘇建財（左）今頒發獎狀給市長魏嘉賢。圖／市公所提供
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花蓮市公所近年陸續推動節能措施，換裝省電燈具，市長魏嘉賢示範操作LED平板燈具的...
花蓮市公所近年陸續推動節能措施，換裝省電燈具，市長魏嘉賢示範操作LED平板燈具的開關。圖／市公所提供
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