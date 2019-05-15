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吉安鄉農會認養百盞路燈 點亮平安回家的路

2019-05-15 15:29聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮吉安鄉路燈數量有1萬2000多盞，為13鄉鎮市之冠，鄉公所自2013年起推動光明燈認養，至今被認養4222盞，為鄉公所省下337萬7600元電費支出。吉安鄉農會再度認養100盞，累積認養共300盞，吉安鄉長游淑貞感謝吉安鄉農會為鄉親「點亮安全回家的路燈」。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，路燈認養行之有年，吉安鄉實際居住人口非常的多，路燈不可或缺，吉安農會本著回饋精神，以行動力支持續認養100盞，也希望地方人士能一起響應，讓吉安鄉的夜晚更光明，夜歸回家的路人更安全。

吉安鄉農會理事長鄧双奎說，有感於較偏遠地區的農民鄉間沒路燈，未來可視經費擴大認養偏遠的農務地區路燈，同時也可服務農民。感謝鄉長照顧農民，不僅率先與縣府協力全額補助農民職災保險落實照顧農民權益，也預計於下半年度成立農業諮詢委員會，傾聽農民心聲。

吉安鄉公所鼓勵民眾及機關公司行號行認養路燈，每年認養費用1盞只要800元，鄉公所開立收據，認養者可依所得稅法列舉扣除所得稅。

住在吉安村的陳小姐及家人說，今年突破長久以來的宗教習俗，沒點廟裡的光明燈，而是家人各自認養吉安鄉的路燈，這樣可以照亮更多人，覺得更有意義。

游淑貞表示，在吉安鄉境內有上萬盞的路燈，每年經費預算都非常龐大，鄉內每盞路燈每年電費約1200元，鄉親認養價錢為每盞、每年800元，剩餘約400元仍由公所支出，讓預算運用在更重要的地方。欲認養路燈、或發現路燈不亮、燈罩脫落、桿體受損等狀況的民眾，可電洽吉安鄉公所建設課（03-8523126）辦理。

花蓮吉安鄉公所歡迎愛心民眾認養路燈。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所歡迎愛心民眾認養路燈。圖／吉安鄉公所提供
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吉安認養農民

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