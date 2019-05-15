吉安鄉農會認養百盞路燈 點亮平安回家的路

2019-05-15 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮吉安鄉路燈數量有1萬2000多盞，為13鄉鎮市之冠，鄉公所自2013年起推動光明燈認養，至今被認養4222盞，為鄉公所省下337萬7600元電費支出。吉安鄉農會再度認養100盞，累積認養共300盞，吉安鄉長游淑貞感謝吉安鄉農會為鄉親「點亮安全回家的路燈」。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，路燈認養行之有年，吉安鄉實際居住人口非常的多，路燈不可或缺，吉安農會本著回饋精神，以行動力支持續認養100盞，也希望地方人士能一起響應，讓吉安鄉的夜晚更光明，夜歸回家的路人更安全。

吉安鄉農會理事長鄧双奎說，有感於較偏遠地區的農民鄉間沒路燈，未來可視經費擴大認養偏遠的農務地區路燈，同時也可服務農民。感謝鄉長照顧農民，不僅率先與縣府協力全額補助農民職災保險落實照顧農民權益，也預計於下半年度成立農業諮詢委員會，傾聽農民心聲。

吉安鄉公所鼓勵民眾及機關公司行號行認養路燈，每年認養費用1盞只要800元，鄉公所開立收據，認養者可依所得稅法列舉扣除所得稅。

住在吉安村的陳小姐及家人說，今年突破長久以來的宗教習俗，沒點廟裡的光明燈，而是家人各自認養吉安鄉的路燈，這樣可以照亮更多人，覺得更有意義。