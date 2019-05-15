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封閉4年半後基隆嶼6月開放？市府：待市長核定

2019-05-15 14:55聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市議員張淵翔在臉書宣布基隆嶼將在6月1日開放登島，讓不少娛樂船業者及民眾相當興奮，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。

今天20多位議員都登島，有的是首次到基隆嶼，很多議員都還透過臉書直播分享基隆嶼美景。李綱簡報指出，去年底開始試營運，開放環境教育研習及生態調查活動登島，至今已有2、3千人登島，並在今年3月底公告「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取100元的生態保育及設施維護費，但搭船費用另計，目前相關作業已經就緒。

他說，島上淡水要從本島運送，海巡同意每月提供500公升的油料給島上觀光服務設施使用，其他包括垃圾清運、旅客上下島等需求，娛樂漁船業者都會協助。

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因5年前蘇力颱風過境造成基隆嶼碼頭損壞封閉，中間又歷經多個颱風侵襲毀損，基隆市政府花費8000多萬元整修碼頭、旅客服務設施等，計畫今年暑假開放民眾登島觀光。

市府指出，基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里，從碧砂漁港出海約30分鐘即可抵達，周邊大小島礁皆為火山生成，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿登頂步道攻頂可360度俯看濱海環景，步道兩側有豐富原生種，春、夏季時野百合盛開，垂直岩壁布滿百合花盛景；秋季時金花石蒜盛開，充滿迷人的生態旅遊特色。

基隆嶼以前是軍事管制區，2001年開放登島遊覽後，曾風光一時，2013年基隆嶼碼頭因遭受蘇力颱風襲擊而毀損，2014年雖然修復完成，但又因颱風外圍環流影響，碼頭再度毀壞封島，2017年基隆市府爭取經費修繕，原預計去年7月開放，又遇亞颱風攪局，碼頭、步道等再度損壞，讓開放基隆嶼登島一延再延，一波三折之下，封島已5年的基隆嶼，民眾及觀光、娛樂船業者都引頸企盼重新開放登島。

基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前...
基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。圖／取自蔡馥嚀臉書
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基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前...
基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。圖／取自蔡馥嚀臉書
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基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。記者游明煌／翻攝
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基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。記者游明煌／翻攝
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基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。記者游明煌／翻攝
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基隆市議會市政考察今天登基隆嶼，考察碼頭相關設施，市府交通旅遊處長李綱表示，目前相關作業多已準備就緒，預計暑假開放，已送市長林右昌簽核才會決定正式開放日期。圖／取自蔡馥嚀臉書
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基隆嶼碼頭颱風

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