親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

Fun暑期基隆規畫暑期活動 水上、球類、人體彩繪都有

2019-05-14 17:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

暑假即將到來，為讓學生們能有充實的假期，基隆市政府教育處及所屬學校規劃了將近100項暑期活動，包含體育競賽、休閒活動、知性藝文、技能研習等類型活動，20日將會公告於教育處網站供家長及學生查詢，教育處建議家長與學子及早規劃暑期活動，讓假期更豐富充實。

今年暑假，基隆市除引進大專校院社團入校辦理暑期營隊外，也結合國中、高中職辦理職涯試探營隊，並辦理了多場運動競賽活動等。為了體貼特教生家長照顧的辛勞，分別開辦學前、國小及國中學段的夏令成長營，還有特教生入小一準備輔導班。

今年度暑期活動內容多元提供學生選擇，除桌球營、籃球競賽、羽球教學等球類運動外，還有水上育樂運動嘉年華活動、原住民綜合運動會及新住民運動融合班等各項運動體驗營隊；休閒活動類有圍棋營、扯鈴陀螺等民俗技藝班及海洋狂想曲嘉年華活動等；知性藝文類有管弦樂團、繪畫創作、英語生活營及太鼓藝術體驗等各種知性的活動；技能研習類有海童軍體驗、程式設計學習、人體彩繪及海港特色美食暨表演藝術體驗營等生涯發展教育活動。

基隆市政府教育處表示，暑期活動彙整後，於5月20日公告於市府教育處網站(網址:http://www.kl.edu.tw/v7/eduweb/) 及教育處臉書(網址:https://www.facebook.com/klcg.gov.tw/)， 歡迎學生家長屆時再上網查詢。

暑假即將到來，為讓學生們能有充實的假期，基隆市政府教育處及所屬學校規劃了將近10...
暑假即將到來，為讓學生們能有充實的假期，基隆市政府教育處及所屬學校規劃了將近100項暑期活動，圖為之前辦理暑期活動檔案照。圖／基隆市政府提供
分享

基隆

相關新聞

尋找「林美金」 花蓮縣推特色遊程邀同名者免費體驗

2019-05-14 15:44

用文學撐起這片海增評審獎 基隆新科議員她拿過佳作

2019-05-14 11:49

台東縣百歲「蘇鐵」將受列管保護

2019-05-14 11:48

台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！

2019-05-14 11:35

台東熱氣球嘉年華 首度跨海到綠島辦光雕音樂會

2019-05-14 07:54

接棒伯朗大道金城武樹 大水車成台東池上新景點

2019-05-14 07:44

150度迴轉 基隆城際轉運站動線挨轟

2019-05-14 00:31

拚外銷 台東推鬼頭刀可追溯系統

2019-05-13 23:34

果艷小西瓜官網開賣 限量400顆

2019-05-13 23:12

無醫澳花村重建衛生室 11月完工

2019-05-13 23:10

台東美麗灣爭議 環團、政府不同調

2019-05-13 18:34

花蓮縣長徐榛蔚首次議會施政報告 3萬多字2個半小時唸完

2019-05-13 18:32

台東廚餘處理每噸4800元 議員要求縣環保局降價

2019-05-13 17:20

宜蘭澳花「無醫村」重建衛生室 村民：感謝沒忘記我們

2019-05-13 16:27

城際轉運站新動線議員批玩命關頭 基市府：未定案

2019-05-13 13:22

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

上星期2天賺24K 女果農今交更多卵片進帳26.7K

2019-05-13 20:53

學生發祭品文tag她果然失血 高嘉瑜：學學世堅哥，記得兌現

2019-05-14 14:08

美國軍火商來台看上無患子 訂製「火藥皂」搭配槍械販售

2019-05-13 18:51

母子摘椿象卵片 再賺2.6萬元外快

2019-05-13 23:43

屏東「小黃」未跳表成陋習 這名運將PO文讓網友爆讚

2019-05-13 21:11

青草茶站一邊！ 屏東潮州人喝「葯茶」消暑氣

2019-05-14 09:17

竹市通盤檢討恐將竹縣3.8億土地變公園 竹縣議員籲護產

2019-05-14 14:48

台南最新警界人事名單 32名中高階警官異動

2019-05-14 15:40

影／潘孟安再展超強記憶力 屏縣議員大讚還要韓國瑜多學學

2019-05-14 14:55

為2020「招兵買馬」？柯文哲延攬外交官周台竹入市府

2019-05-13 19:34

爭取國慶煙火 屏東縣提這5大地點

2019-05-14 16:52

台東熱氣球嘉年華 首度跨海到綠島辦光雕音樂會

2019-05-14 07:54

接棒伯朗大道金城武樹 大水車成台東池上新景點

2019-05-14 07:44

嘉市學生熱舞擊退困境 成為冰鎮微電影主角

2019-05-14 12:03

台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！

2019-05-14 11:35

落後雙北20年 林右昌：增人加預算、一區一特色公園

2019-05-14 12:32

相隔不到7天 苗栗海岸又見鯨豚斷魂

2019-05-14 15:42

不臭了！ 高雄民生大排魚群優游

2019-05-13 23:41

屏東今年最大黑鮪魚396公斤 漁民：在早年算小的

2019-05-14 11:05

紫斑蝶變裝路跑報名被秒殺 當天將開放100名現場報名

2019-05-14 11:55

雲林垃圾解袋稽查 部分鄉鎮逾半不合格

2019-05-14 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top