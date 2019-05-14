Fun暑期基隆規畫暑期活動 水上、球類、人體彩繪都有

2019-05-14 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



暑假即將到來，為讓學生們能有充實的假期，基隆市政府教育處及所屬學校規劃了將近100項暑期活動，包含體育競賽、休閒活動、知性藝文、技能研習等類型活動，20日將會公告於教育處網站供家長及學生查詢，教育處建議家長與學子及早規劃暑期活動，讓假期更豐富充實。

今年暑假，基隆市除引進大專校院社團入校辦理暑期營隊外，也結合國中、高中職辦理職涯試探營隊，並辦理了多場運動競賽活動等。為了體貼特教生家長照顧的辛勞，分別開辦學前、國小及國中學段的夏令成長營，還有特教生入小一準備輔導班。

今年度暑期活動內容多元提供學生選擇，除桌球營、籃球競賽、羽球教學等球類運動外，還有水上育樂運動嘉年華活動、原住民綜合運動會及新住民運動融合班等各項運動體驗營隊；休閒活動類有圍棋營、扯鈴陀螺等民俗技藝班及海洋狂想曲嘉年華活動等；知性藝文類有管弦樂團、繪畫創作、英語生活營及太鼓藝術體驗等各種知性的活動；技能研習類有海童軍體驗、程式設計學習、人體彩繪及海港特色美食暨表演藝術體驗營等生涯發展教育活動。