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基金一路凹凸不平機車常摔 立委蔡適應促重刨重鋪

2019-05-14 16:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑，常有機車騎士摔車，興寮里長黃書筠每天都要經過，他也覺得險象環生。立委蔡適應服務會今天前往會勘，要求重新刨鋪。公路總局表示，6月底前會針對損壞嚴重路段重新刨鋪完成。

立委蔡適應服務處和黃書筠今天會同公路總局第一區養護工程處基隆工務段、基隆市政府工務處、安樂區公所現場會勘。黃書筠說，在興寮里民活動中心前，是基金一路的大轉彎，近期因為路面修補的很不平整、高低起伏過大，常常有人在這邊摔車跌倒，除了希望有關單位可以改善外，也請經過的基金一路的用路人放慢速度。

蔡適應服務處表示，由於基金一、二、三路目前已經移交公路總局，現場會勘後，公路總局人員表示，會要求廠商施作時，注意路面的平整及方正刨鋪得的品質，並且在6月底前針對基金一、二、三路，將路面損壞嚴重的路段，全數重新刨鋪完成。

蔡適應服務處建請主管機關要求挖掘單位確實方正刨鋪、假性修復，並且將人孔蓋下地，注意路面的平整。公路總局表示，事業單位的人孔蓋，會請有關單位盡速規畫下地事宜，日後配合基金一、二、三路的定期刨鋪時程。

基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑...
基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑，常有機車騎士摔車。圖／蔡適應服務處提供
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基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑...
基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑，常有機車騎士摔車。圖／蔡適應服務處提供
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基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑，常有機車騎士摔車。圖／蔡適應服務處提供
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基隆市安樂區基金一路近期有民眾反映，道路補釘多導致凹凸不平，加上人孔蓋因天雨濕滑，常有機車騎士摔車。圖／蔡適應服務處提供
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蔡適應基隆修復

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