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尋找「林美金」 花蓮縣推特色遊程邀同名者免費體驗

2019-05-14 15:44聯合報 記者王燕華╱即時報導

尋找林美金！花蓮縣府行銷觀光，力推「雙太三山」，其中三山指的是林田山、美崙山及金針山，地方觀光業者配合玩創意，從三山各取一字推出「林美金」3條一日遊程，即日起受理網路報名，還邀全台「林美金」一同來免費體驗。

「逗陣林美金遊花蓮」由縣內果果旅行社與相關業者合作推出，並邀請美侖大飯店、翰品酒店、七星潭日月星海民宿、光隆博物館、鳥居農場、芳草古樹等店家一同參與。

3條遊程各以北區美崙山、中區林田山及南區赤柯山為據點，串連起周邊特色景點，像是慶修院、光隆博物館、吉利潭、林田客家庄警察廳等，活動4人成行，費用從1299元到1699元不等。

承辦的果果旅行社總經理江志銘說，即日起至6月15日還有好康活動，全台身分證姓名「林美金」的民眾，都可任選其中一個遊程免費參加，若不想參加遊程，也可在活動期間內免費入住3家合作飯店及民宿，或參加合作店家的免費活動，遊程資訊可上https://www.gogohtour.com/或電洽（03）8572277。

縣府觀光處長唐玉書說，花蓮縣有知名的「太魯閣、太平洋」，北中南區也各有美崙山、林田山及金針山，縣府結合力推「雙太三山」深度遊，感謝旅遊業者響應，歡迎全台各地民眾「逗陣林美金」，在花蓮大口深呼吸。

花蓮市美崙山入口處的米老鼠是花蓮地標。記者王燕華／翻攝
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花蓮南區金針山，一到花季美景迷人，吸引國內外遊客。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣中區的林田山是舊時林業基地，充滿濃濃懷舊風情。記者王燕華／翻攝
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花蓮觀光業者串連推出「逗陣林美金」遊程，行銷在地景點。記者王燕華／攝影
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