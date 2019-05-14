尋找「林美金」 花蓮縣推特色遊程邀同名者免費體驗

2019-05-14 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



尋找林美金！花蓮縣府行銷觀光，力推「雙太三山」，其中三山指的是林田山、美崙山及金針山，地方觀光業者配合玩創意，從三山各取一字推出「林美金」3條一日遊程，即日起受理網路報名，還邀全台「林美金」一同來免費體驗。

「逗陣林美金遊花蓮」由縣內果果旅行社與相關業者合作推出，並邀請美侖大飯店、翰品酒店、七星潭日月星海民宿、光隆博物館、鳥居農場、芳草古樹等店家一同參與。

3條遊程各以北區美崙山、中區林田山及南區赤柯山為據點，串連起周邊特色景點，像是慶修院、光隆博物館、吉利潭、林田客家庄警察廳等，活動4人成行，費用從1299元到1699元不等。

承辦的果果旅行社總經理江志銘說，即日起至6月15日還有好康活動，全台身分證姓名「林美金」的民眾，都可任選其中一個遊程免費參加，若不想參加遊程，也可在活動期間內免費入住3家合作飯店及民宿，或參加合作店家的免費活動，遊程資訊可上https://www.gogohtour.com/或電洽（03）8572277。