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汛期將屆 農糧署撥交宜花東百噸防救災糧

2019-05-14 11:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

農糧署東區分署在汛期前準備100公噸白米無償供撥給宜花東3縣，20公斤包裝填充二...
農糧署東區分署在汛期前準備100公噸白米無償供撥給宜花東3縣，20公斤包裝填充二氧化碳密封，保存期限超過1年。記者王燕華／攝影
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汛期將屆，農糧署東區分署備妥100公噸公糧白米，無償供應宜、花、東三縣市作為防救災之用，其中花蓮縣府申請20公噸，今天獲農糧署撥交，將由各鄉鎮公所提領，進儲至偏遠地區儲備點，確保一旦災害發生，不致斷糧。

今天在花蓮市農會國福倉庫舉行供撥儀式，由東區分署長陳昌岑代表將白米撥交給花蓮縣府社會處長張逸華。

陳昌岑表示，東部地區是最常有颱風登陸的地方，農糧署在汛期前會無償供應儲備糧，以備不時之需。東區分署受理宜、花、東3縣申請，到上月底截止，宜蘭申報36公噸、花蓮20公噸、台東44公噸，今天撥交給花蓮縣府，各鄉鎮公所可到國福倉庫提領，並送到偏遠村里部落、聯外道路易坍方有交通中斷之虞的儲備點進儲。

陳昌岑說，防救災白米來自新期公糧，品質都有管控，分成20公斤及3公斤裝。20公斤以填充二氧化碳密封方式包裝，保存期限可超過1年，3公斤的則是真空裝，輕巧好攜帶，保存期限也有1年。

東區分署表示，防救災糧進儲後，農糧署人員也會定期前往各儲備點巡視，若發現白米品質變化，會馬上替換，若是遇有重大災害，存糧不足或有緊急需求，縣市政府向分署申請緊急救災食品，24小時內可完成備貨並交給申請單位提領發放；若到明年汛期前未用完，仍有餘糧，會在保存期限內轉送給低收入等弱勢戶。

農糧署東區分署在汛期前準備100公噸白米無償供撥給宜花東3縣，有3公斤真空包裝，...
農糧署東區分署在汛期前準備100公噸白米無償供撥給宜花東3縣，有3公斤真空包裝，較方便攜帶。記者王燕華／攝影
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農糧署東區分署長陳昌岑（左2）今將花蓮縣府申請的20噸防救災糧食，撥給花蓮縣府，...
農糧署東區分署長陳昌岑（左2）今將花蓮縣府申請的20噸防救災糧食，撥給花蓮縣府，由社會處長張逸華（右3）代表受領。記者王燕華／攝影
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