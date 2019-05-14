台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！
台東縣政府去年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫，邀集國內外20組藝術家進行創作，經費高達2500萬元，其中，位於大武鄉尚武海濱公園沙灘上的藝術品「陽台」，不到1年的時間，作品竟消失了，遊客看不見也找不到。台東縣政府文化處表示，該作品不再保固契約，屬於和自然共存亡的藝術作品。
文化處長鍾青柏表示，「南方以南」南迴地景藝術共20件作品，有7件作品是沒有保固，主要這些作品是即時聲音表演或自然地景藝術創作，其中包括藝術家邱承宏創作的「陽台」，作者當初選擇在大武鄉尚武海濱公園沙灘上創作藝術品，目的就是想要藉由特定地點的安置與材質與環境必然互動，讓作品自然共存亡。
他強調，作者本身知道作品設置在海邊，就會受潮汐、大浪及颱風影響，最後自然消失，空留美好的回憶，這也是作者當初的預想，因此，契約上就沒有和作者簽署保固；而受1年時間保固的藝術作品本身由文化處負責維護管理，至於作品周遭環境的維護及清潔，則由鄉鎮公所負責，像太麻里華源海灣的藝術品，曾遭遊客損壞，文化處立即修復。
「作品真的消失了！只能靠想像！」台南林姓遊客說，當初看到網路分享台東南迴海灘上「陽台」藝術品，照片看起來相當漂亮，很有感覺，想說帶著家人來去一趟拍照，沒想到來到現場，卻連個影子也看不到，只有入口處設立一張介紹牌，當下讓他有點傻眼和失望。
而實際走到展示現場，確實已經看不到陽台作品，只剩下木製的殘塊，並有人刻意在現場立起十字架，意思傳達作品最後的所在處。據了解，「南方以南」南迴地景藝術作品，很多作品都在戶外，甚至臨近海邊，民眾擔心颱風季節將屆，這些創作恐遭吹毀，政府花了千萬經費設計，作品卻快速消失，是否真的帶給南迴地區觀光及藝術文化的效益提升？民眾心中難免打問號。
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