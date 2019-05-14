台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！

2019-05-14 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



遊客看不見也找不到陽台作品，只剩入口處設立一張介紹牌示。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

台東縣政府去年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫，邀集國內外20組藝術家進行創作，經費高達2500萬元，其中，位於大武鄉尚武海濱公園沙灘上的藝術品「陽台」，不到1年的時間，作品竟消失了，遊客看不見也找不到。台東縣政府文化處表示，該作品不再保固契約，屬於和自然共存亡的藝術作品。

文化處長鍾青柏表示，「南方以南」南迴地景藝術共20件作品，有7件作品是沒有保固，主要這些作品是即時聲音表演或自然地景藝術創作，其中包括藝術家邱承宏創作的「陽台」，作者當初選擇在大武鄉尚武海濱公園沙灘上創作藝術品，目的就是想要藉由特定地點的安置與材質與環境必然互動，讓作品自然共存亡。

他強調，作者本身知道作品設置在海邊，就會受潮汐、大浪及颱風影響，最後自然消失，空留美好的回憶，這也是作者當初的預想，因此，契約上就沒有和作者簽署保固；而受1年時間保固的藝術作品本身由文化處負責維護管理，至於作品周遭環境的維護及清潔，則由鄉鎮公所負責，像太麻里華源海灣的藝術品，曾遭遊客損壞，文化處立即修復。

「作品真的消失了！只能靠想像！」台南林姓遊客說，當初看到網路分享台東南迴海灘上「陽台」藝術品，照片看起來相當漂亮，很有感覺，想說帶著家人來去一趟拍照，沒想到來到現場，卻連個影子也看不到，只有入口處設立一張介紹牌，當下讓他有點傻眼和失望。