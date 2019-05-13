花蓮果艷小西瓜採收 網購限量400顆

2019-05-13 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為打進都會區小家庭，花蓮壽豐鄉農會試種果艷小西瓜「花姑娘」，今開園採收。農會指出，新品種的小西瓜也是紅肉西瓜，重量只有約3至5公斤，且一株只留一顆，甜度可達14度左右，現在官網上已可訂購，限量400顆，賣完為止；另在15日上午10點，將於新北市板橋區農會活力超市前廣場販售西瓜。

花蓮大西瓜遠近馳名，「果豔大西瓜」一顆重達18公斤，冰箱根本放不下。壽豐鄉總幹事黃啟祥表示，為配合都會區小家庭品嘗食用需求，特別請種苗公司培育新的品種讓西瓜「瘦身」，於今年嘗試新植西瓜品系「花姑娘」西瓜，大小只有果艷大西瓜的一半至三分之一重，也是紅肉西瓜，比較適合單身或小家庭食用。將利用產地直送到板橋展售期間，觀察消費者的評價，若好評不斷，打算在明年擴大種植數量。

壽豐鄉「果艷西瓜」，栽培田區位於花蓮木瓜溪畔，西瓜生長期間的灌溉水源取自潔淨無汙染的天然湧泉，溪畔砂礫石地質是排水最佳的土壤；加上瓜農們用心呵護的栽培，一株只留一顆，果形碩大飽滿，每年都供不應求。