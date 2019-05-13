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花蓮縣長徐榛蔚首次議會施政報告 3萬多字2個半小時唸完

2019-05-13 18:32聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣長徐榛蔚今日下午首度施政報告，一口氣站著把77頁、3萬多字的書面唸完，花了約2個半小時，過程中徐沒停下喝水、也未坐下，縣議員看了都為她心疼，稱讚「比小學生還認真」。另有議員質疑花蓮教師缺人問題，徐榛蔚也簡短回答，花蓮須跟其他縣市用共同的試題，才趕不上今年公開徵試。

徐榛蔚今天下午2點20分站上報告台，開始報告「施政總報告」口頭說明版，整本多達77頁、3萬多字，一字不漏地唸完，期間還有衍伸其他報告內容資訊，到了下午4點37分才終於唸完，花了快2個半小時。

無黨籍議員王燕美說，徐榛蔚唸到30頁時已一個多小時，曾打電話給議長、秘書長，讓徐休息一下，但秘書長回答「就讓她認真唸完」，直呼沒看過這麼「認真」的縣長，簡直「比小學生還認真」。

到了將近5點時，原本要直接散會，後來仍有3名縣議員莊枝財、王燕美及黃馨發言。縣議員莊枝財質疑，花蓮老師人數不足，縣府怎麼沒有解決；另日本盛岡山車11月要來辦活動，卻是花蓮市公所負責，為何縣府不幫忙？王燕美也問花蓮教師缺額問題；黃馨則針對道路拓寬進行討論。

即使已超過下午5點，徐榛蔚仍堅持上報告台簡短答詢，首先針對教育老師缺額問題，縣府有提出要開缺，但花蓮縣試題沒辦法出，必須跟其他縣市用共同的試題，因此趕不上今年公開徵試，今年縣府有提出老師和特教老師開缺，明年一定會列入。

至於盛岡山車經費問題，徐榛蔚說，今年11月盛岡山市會與花蓮市簽訂姐妹城市，13鄉鎮就像是花蓮縣府的孩子，縣府則是扮演母親角色，希望盛岡山車活動能與太魯閣馬拉松等活動結合，讓花蓮旅遊更精彩，效益也是一比一大於二。

花蓮縣長徐榛蔚今日下午首度施政報告，一口氣站著把77頁、3萬多字的書面唸完。記者...
花蓮縣長徐榛蔚今日下午首度施政報告，一口氣站著把77頁、3萬多字的書面唸完。記者王思慧／攝影
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