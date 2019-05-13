親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

池上多元照顧中心動土 新建非利用閒置空間

2019-05-13 16:40中央社 台東縣13日電

台東縣池上鄉多元照顧服務中心今天動土，縣長饒慶鈴表示，這是全國首座新建而非以往利用閒置空間來辦理，意義不同，希望營造托老安心、子女放心的示範點。

饒慶鈴與地方民意代表、村長、部落主席等出席動土典禮時致詞說，池上鄉多元照顧中心是全國第一家爭取「公共服務據點整備、整建長照衛福據點計畫」興建，而非以往尋找閒置空間辦理，將更貼心、更符合長者需求。

池上鄉長張堯城說，池上鄉老人人口占總人口比例達21%，已進入超高齡社會，老人照護刻不容緩。從民國106年「前瞻基礎建設公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」中獲補助新台幣2908萬餘元，鄉公所自籌1500萬多元，興建此多元照顧服務中心。

池上多元照顧中心將提供社區化長照多元服務，有失智團體家屋、日間照顧中心、居家服務、小規模多機能（夜間住宿）、供餐共食、社區復健等功能。整棟建築以全平面一樓日式設計，省去長者上下樓梯不便。

政府自民國103年起推廣布建一鄉鎮一日照中心計畫，台東縣於16鄉鎮盤點閒置空地或空間，將閒置關校的長濱鄉忠勇國小、東河鄉隆昌國小轉型為多功能照顧服務中心。

台東縣衛生局說，106年「公共服務據點整備、整建長照衛福據點計畫」徵選，第一期爭取於海端鄉、大武鄉、東河鄉、達仁鄉、台東市、卑南鄉、金峰鄉設立長照分站點，總經費新台幣924萬元。

第一期同時爭取達仁鄉社區活動中心、關山鎮老人活動中心轉型C站點，總經費895萬多元；又爭取成功鎮、池上鄉空地建置多元照顧服務中心。第二期將爭取綠島鄉及太麻里鄉建置多元日照中心。

長照台東饒慶鈴
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

台東廚餘處理每噸4800元 議員要求縣環保局降價

2019-05-13 17:20

基隆城際轉運站新動線出爐 議員：想上演玩命關頭？

2019-05-13 13:22

基隆自立書店、梅英居 補助保存老屋

2019-05-12 23:54

向陽園療癒雞 可降低憂鬱感

2019-05-12 23:34

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

不只會生蛋 療癒雞能還降低憂鬱感

2019-05-12 19:13

台東龍田有黑熊出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

被議員狂問20多道題目 韓國瑜：我又不是小學生！

2019-05-13 13:31

影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

中彰投苗單身聯誼報名 男秒殺等女生來

2019-05-13 11:11

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

基隆城際轉運站新動線出爐 議員：想上演玩命關頭？

2019-05-13 13:22

接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25

台東龍田有黑熊出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

公車司機荒應變 北市山區擬引進9人小巴

2019-05-13 00:17

點亮十三層活化阿根納 原來早年他們同在「水八線」上

2019-05-12 23:22

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

內湖5期455違規戶 北市寄告知單

2019-05-12 23:49

存放逾期食品、衛生環境不合格 拉菲爾幼兒園遭罰6萬

2019-05-13 14:23

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01

地方回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

2019-05-13 16:17

再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

拚外銷！16.8噸雲林金鑽鳳梨出口大陸

2019-05-13 15:56

新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41

魚群暴斃 關西鎮長要告桃園市 議員要求成立跨縣市平台

2019-05-13 11:54

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

水湳洞、十三層遺址、阿根納 「水八線」景點復活

2019-05-13 00:24

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

149甲草嶺公路斷了20年 8月終於要動工修復

2019-05-12 19:14

引進9人小巴／業者看法分歧 學者盼妥善規畫

2019-05-13 00:21

鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24

月津港公園工程魚群暴斃 南市府：後續施工會更謹慎

2019-05-13 11:13

水湳洞舊稱水南洞 夯劇取景暴紅

2019-05-13 00:29

執勤無法陪病兒 女警哽咽：我是不及格媽媽

2019-05-13 00:33

等20年！雲縣道149甲要修了

2019-05-12 23:35

春遊來嘉義市玩 有機會抽中Toyota C-HR等大獎

2019-05-13 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top