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澳花「無醫村」重建衛生室 村民紅眼眶:感謝沒忘記我們

2019-05-13 16:27聯合報 記者戴永華╱即時報導

澳花村位於宜蘭縣境之南，與花蓮縣秀林鄉和平村交界，全村沒有醫療院所，是偏遠部落的「無醫村」，村民多是老弱婦孺，平常只靠巡迴醫療的醫生到衛生室提供服務。但使用將近一甲子的衛生室狹窄老舊又漏水，經縣府爭取重建，村民看到生命所依賴的衛生室今天終於動工，感動到紅了眼眶。

南澳鄉是原鄉部落，最南邊則是澳花村，因全村沒有醫院及診所，被歸屬於「無醫村」，只能靠著前來衛生室巡迴駐診的醫師提供醫療服務。

縣衛生局表示，南澳鄉衛生所在澳花村衛生室所提供的巡迴醫療服務，加上羅東聖母醫院的山地醫療計畫，每周5天有醫師會到澳花衛生室診療，也有夜間緊急醫療站。

但澳花衛生室建於民國49年，面積僅約36.6平方公尺，建物老舊空間狹小，經常漏水，早已不符合醫療環境作業所需。在部落人士建議下，縣衛生局爭取經費分年購買土地，終於在今天由縣長林姿妙主持動土興建，新衛生室建築面積251.57平方公尺，是舊衛生室的七倍大，預定今年11月完工，明年啟用。

村民老弱婦孺外出不便，也缺乏交通工具，更別說要到其它鄉鎮或市區就醫，今天看到衛生室改建，婦人感動說「要哭了」，感謝政府沒有忘記「縣境之南」的他們。

新的衛生室空間包含急診室、預防注射室、醫科及牙科診療室、掛號室、藥房、候診室等，除了改善就醫環境外，也提供預防注射、家庭訪視、巡迴醫療、整合性篩檢、傳染病防治等公衛醫療，讓服務觸角周全到宜蘭最南端。

宜蘭縣南澳鄉澳花村是「無醫村」，今天動工重建衛生室，預計年底完工。圖/縣府提供
宜蘭縣南澳鄉澳花村是「無醫村」，今天動工重建衛生室，預計年底完工。圖/縣府提供
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宜蘭縣澳花村沒有醫療院所，屬「無醫村」，今天動工重建衛生室，村民感動且感謝提升醫...
宜蘭縣澳花村沒有醫療院所，屬「無醫村」，今天動工重建衛生室，村民感動且感謝提升醫療服務。圖/縣府提供
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宜蘭縣澳花村是「無醫村」，今天動工重建衛生室，祈求工程順利。圖/縣府提供
宜蘭縣澳花村是「無醫村」，今天動工重建衛生室，祈求工程順利。圖/縣府提供
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南澳漏水醫師
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