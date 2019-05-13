基隆城際轉運站新動線出爐 議員：想上演玩命關頭？

2019-05-13 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



流標7次、總工程經費6億多元的基隆市城際轉運站發包出去了，預計6月動工，110年完工，交通動線今天出爐，但有議員看了直呼不OK，超級大迴轉恐天天上演玩命關頭，這案子要是送進道安會報，如果讓它過，會對不起市民，要求動線重新檢討，市議員張顥瀚建議，找時間到現場會勘釐清細節。

市議員莊敬聖看到市府規劃的城際轉運站動線，大罵這是誰畫的，要是這樣在中山一二路迴轉，是要撞死多少人？副議長林沛祥說，看到那150度大轉彎，超級大迴轉，好像在上演玩命關頭，不理想。

林沛祥說，設計比不良的公設比蚊子館還慘，每天早上有16000個基隆人，在轉運站搭車去台北，他覺得動線這設計很有問題。需要更細部討論，會不會等很久，有沒有雨遮，他要市府多為通勤族想一點。張顥瀚建議，下個大會排現場考察，請市府簡報，有助大家了解。

市府交旅處長李綱表示，現在城際客運從孝二路下來繞圓環或更遠的地方迴轉，最後回到忠一路，上孝二路去台北，動線很亂，未來會收納到城際轉運站，城際客運和公車是分開來，單純多了，城際客運有順向停車，發車後直接左轉上港西高架橋，往台北，不用像現在要經市區孝二路，要等兩個紅綠燈才能上高速公路，

公車部分，在城際客運站的對面，路邊有個公車彎，未來會因應港公司西二三碼頭做文化古蹟保存和文創，這個地方也是重要的郵輪旅運中心，這裡會有很大的公車需求，西四到西六要做會展中心，會有幾千個就業人口和來開會的人士，這邊需要公車站。

議員擔心公車迴轉會有危險，會把停止線退一輛車的距離，迴轉就不會有問題。