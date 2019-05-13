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東海岸稻浪間 邀民眾賞景看秀嘗美食

2019-05-13 13:35中央社 花蓮縣13日電

把舞台搬到稻田中央，花蓮縣豐濱鄉舉辦「稻時候鄉愛一起」活動，結合原民風時尚服裝秀、音樂會、原民美食饗宴，讓大家看見東海岸原民部落的自然、人文之美。

豐濱鄉公所主辦「稻時候鄉愛一起」Fashion show及美食產業系列活動，今天在花蓮縣政府大禮堂舉行宣告記者會，歡迎大家17至20日到省道台11線花東海岸公路46.3公里處的新社部落田中央，在稻浪和太平洋間，享受美好風光和原民文化。

豐濱鄉長邱褔順說，豐濱鄉有阿美、撒奇萊雅、噶瑪蘭、布農族，加上漢人的多元族群，此次以此原民4族的服飾、音樂歌謠、還有獨特的原味美食料理及地方農特產業，安排4天的主題活動，邀請各地民眾來同歡。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，豐濱鄉不僅有自然美景，還有深厚的原民文化，除了要致力保存還要行銷出去，讓台灣、世界看見花蓮。

策畫走秀的歌手安歆澐說，嫁來花蓮成為半個花蓮人，丈夫是龍舟國手莊英杰，因此17日除了曾訓練過的模特兒之外，特別邀請陳國銘、林聖儒、周志偉等龍舟國手一起走秀，讓活動更有看頭。

18日現場演唱則有原民金曲歌手桑梅絹、王宏恩等演出；19日邀請曾獲金鐘主持人獎的陳耀忠、料理達人林諾凡端出在地美食；20日廣邀情侶、親子等一起大聲說出「我愛你」，活動在愛的氛圍中落幕。

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