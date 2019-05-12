不只會生蛋 療癒雞能還降低憂鬱感

2019-05-12 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



雞和兔子是常見的動物，除了飼養外，沒想到還能用來輔助治療。花蓮黎明向陽園飼養20隻蛋雞，不是只有下蛋功能，還能陪伴人；兔子也正在訓練，未來擴大療癒更多長輩跟身障者。向陽園動輔組督導廖守恩表示，透過專業訓練，蛋雞可以站在人的腿上，還可以借給人飼養在移動式雞舍，兔子也能克服膽小天性讓人撫摸，降低憂鬱感和寂寞感。

花蓮地檢署日前開辦為期4個月的動物治療課程，讓12名受保護管束者與狗狗近距離接觸，達到穩定情緒等目的。無獨有偶，專門輔導銀髮族及身心障礙者的向陽園則是利用蛋雞和兔子，達到療癒心靈作用。

廖守恩說，原本向陽園飼養蛋雞僅做為讓身心障礙者飼養，打造自給自足的環境，直到發現國外有機構利用雞陪伴人，才發現雞也可以跟人互動，於是透過「台灣動物輔助治療專業發展協會」的專業訓練，開始動物輔療的服務。

廖守恩表示，向陽園動物輔療服務就類似治療犬服務，首先要注意每隻動物特性，蛋雞必須找願意親近人的，後續再加以訓練，讓雞先適應人擁抱的感覺，並播放廣播讓雞習慣人的說話聲；由於雞的習性是好奇，對顏色敏感、愛吃，因此有「用雞腳作畫」的趣味活動，讓雞腳沾上可食用的顏料，在紙上行走，參與者拿食物引誘往前進，讓長輩和身心障礙者臉上笑開懷；去年療癒雞就服務983人次，若成效不錯，向陽園未來也想服務家暴婦女等弱勢族群。

療癒雞服務活動除了讓人跟雞接觸外，向陽園還推出「移動式雞舍」，提供雞舍、蛋雞、飼料等，讓社區長者和身障者可以帶回家養雞長達半年，生活有重心，減少寂寞感，事後調查整體滿意度都有8成以上。