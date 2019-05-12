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基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台灣最年長鋸琴演奏者，也是基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基隆人的回憶，他的書店是台灣第一家販售中文書籍的書店，最近通過文化部私有老建築保存再生計畫補助，將來整頓好的空間會持續為社區營造及文史工作盡一份心力。

去年市長林右昌去送重陽賀禮，誇陳上惠不只是基隆的寶，還是台灣的國寶。陳上惠肯定林右昌，歷任市長林的建設最多，林右昌很感動，「有阿公這句話，我做到死也甘願」。

陳上惠常常在老書店前拉琴，他的書店和琴音，是許多基隆人的回憶。文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，自立書店通過審核，獲得357萬9875元的補助。

市府文化局指出，陳上惠在1945年隨部隊來到台灣，輾轉到基隆，當時的基隆港繁華又熱鬧，因感於日本人撤離台灣後，市面上少有中文書流通，陳上惠覺得文化斷層太可惜，萌生開中文書店的想法，民國36年4月4日自立書店正式開幕，成為台灣第一家販售中文書籍的書店。

陳上惠是台灣最早的中文書店創辦人，在當年都是日文書的時代，奠立了臺灣中文書的基礎，連大家耳熟能詳的台北重慶書店街幾乎都是他一手催生出來的。即便重慶南路書店已沒落，但「自立書店」仍然屹立不搖，見證著基隆哨船頭70載的歷史風華。

自立書店建物外觀老舊，陳年的堆積物及收藏，一直是家族共同想改善的現況，剛好文化部有這個計畫，陳家人認為天時、地利、人和都俱足，是完成理想的時候了。

文化局表示，自立書店未來仍會持續經營書店，陳家人長期參與社區營造，推廣皮影戲，整頓好的空間將提供空間給文創物品進駐設攤，也會設立日治時期書店文物展，展出書店內整理出來富有歷史文化意義之物品，並持續發行哨船頭街報，為社區營造及文史工作盡一分心力。

基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基...
基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基隆人的回憶。圖／本報系資料照
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基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基...
基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基隆人的回憶。圖／本報系資料照
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基隆市義二路好美風景的陳上惠阿公，去年滿百歲了，他創立的自立書店和琴音，是許多基隆人的回憶。記者吳淑君／攝影
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