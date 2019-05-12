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基隆私老建築保存再生 繼陳醫院後梅英居將以陶會友

2019-05-12 11:32聯合報 記者吳淑君╱即時報導

為引入民間自發性文化治理力量來保存具潛在文化資產之私有老建築，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」，基隆市有8案進入複審，繼陳醫院，海之丘，日前又通過自立書店和梅英居申請，位於南榮路243巷內的梅英居，屋主希望能成為以陶會友、文化交流的夢想基地。

文化部先前核定的陳醫院和海之丘，其中以老仙洞人共同記憶的「陳醫院」最受矚目，陳家人希望把老房子打造成仙洞地區居民的文化客廳。

基隆市文化局今天再公布喜訊，位於基隆市義二路、信二口的自立書店與位於南榮路243巷內的梅英居，於4月19日通過文化部複審，分別獲得357萬9875元，和152萬8632元的補助。

梅英居為何叫梅英居？文化局說，是因為原屋主叫「梅英」，鄰里們都還認識她，也對這位女士都有許多互動的生活記憶與印象，所以後來買下房子的陳小姐就保留了梅英這兩個字，稱這間房子為梅英居。

文化局指出，「梅英居」屋主陳小姐並非出生於基隆，但這棟臨近三坑車站、沿山勢階梯而建的老屋一下子就吸引了她的目光，於是買下。

老屋於民國37年興建完成，洗石子立面裝飾有幾何風格圖樣和馬賽克磁磚，門前小廣場並植有二層樓高之茶花樹，相當具有早期小品居住空間的氛圍，空間尺度親切為所在社區鄰近少有，為基隆在地典型的常民生活小尺度建築，更代表基隆沿山勢紋理興建的建築特色。

陳小姐跟隨王美雲老師學陶藝多年，老屋修復後計畫設立陶藝工作室，開放部分空間供鄰里或鄰近的學校老師、學生使用，目前已與基隆在地文史團體簽訂MOU，希望梅英居能成為以陶會友、文化交流的夢想基地。

基隆市梅英居，通過文化部私有老建築保存再生計畫申請，屋主希望能成為以陶會友、文化...
基隆市梅英居，通過文化部私有老建築保存再生計畫申請，屋主希望能成為以陶會友、文化交流的夢想基地。圖／基隆市文化局提供
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基隆市梅英居，通過文化部私有老建築保存再生計畫申請，屋主希望能成為以陶會友、文化...
基隆市梅英居，通過文化部私有老建築保存再生計畫申請，屋主希望能成為以陶會友、文化交流的夢想基地。圖／基隆市文化局提供
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基隆建築老屋
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