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綠博閉幕44天吸引46萬人 創造周邊經濟產值近6億

2019-05-12 11:07聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭綠色博覽會44天活動，將在今天畫下句點，主辦單位估算累計吸引46萬人次入園，帶動園內外等周邊經濟產值近6億元。縣長林姿妙上午在閉幕式感謝所有工作人員辛苦，讓活動順利圓滿，隨著綠博活動結束，夏天的童玩節即將展開，相約宜蘭再見。

今天是母親節，縣政府開放母親及入口大喊母親節快樂的民眾免費入園，天氣放晴，會場到處是人潮。綠博從3月30日至今天閉幕，主辦單位表示，44天累計吸引46萬人次入園，光是兒童及清明連假期間就有超過10萬人次，但近半個多月來陰雨不斷且雨下在假日，略有影響;縣府委託專業單位調查訪問遊客消費情況，累計創造近6億元經濟產值。

今天上午閉場，由日本全女子華凜太鼓團以華麗的太鼓演奏，向母親致敬;接著是印尼的滴術團與宜蘭的悟遠劇坊合作創意演出，共同譜出和諧、歡快的祝福儀式，另有當代樂坊表演。

樂曲最後，印尼舞者邀請縣長與貴賓一起上台，獻上祝福飄帶，後方從天而降2 條寫著「春遊綠博」「夏樂童玩」的巨幅布條，相約今年夏天童玩節再見。

縣長林姿妙致詞感謝海內外遊客對宜蘭的支持，也向所有參與綠博的幕前幕後工作人員的付出表達感謝，她更預告隨著「春遊綠博」閉幕，就是「夏樂童玩」接棒啟航的時候，再過一個半月，宜蘭國際童玩藝術節即將在7月5日晚上開幕，宜蘭一棒接一棒，春夏秋冬都有精彩活動持續在宜蘭迎賓。

宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，主辦單位估算44天活動共吸引46萬人潮，相約今年暑假...
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，主辦單位估算44天活動共吸引46萬人潮，相約今年暑假「夏樂童玩」再見。記者戴永華/攝影
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宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，主辦單位估算44天活動共吸引46萬人潮，相約今年暑假...
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，主辦單位估算44天活動共吸引46萬人潮，相約今年暑假「夏樂童玩」再見。記者戴永華/攝影
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林姿妙印尼
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