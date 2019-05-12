台灣漁船演進史都在他家衣櫥 仿真模型漁船還能下水

2019-05-12 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



洪坤湖做的模型漁船，都是跟著他父親留給他原型漁船設計圖做成，圖為基隆港特有的拖船。記者游明煌／攝影 分享 facebook

從畫設計圖、鋸木板、做龍骨到裝艙門隔板，然後在船頭放置標槍，遊艇木模師洪坤湖的「標旗魚漁船」完成了。所有設計圖、工序、材質都依原型漁船打造，是仿真的縮小版，撈煤船、單拖漁船、雙拖漁船、標旗魚船、遠洋漁船等有，他把基隆過去的漁業發展及漁船演進完整保留下來，且都還能下水，全都收藏在家中衣櫥內保護，一整排的衣櫥有如台灣漁船發展史。

基隆市和平島10多年前有次社區辦文化創意活動，鄉親見洪坤湖會造遊艇，邀他做模型漁船參展，展出後大受歡迎，洪坤湖從此埋頭模型船，工作室常在半夜還亮著光，很多收藏家、文化館指名訂做。

住在和平島的洪坤湖，每天看著漁船進進出出，對漁船情有獨鍾，他的模型船都仿真打造，師承父親依家傳原型漁船設計圖，縮小尺寸製成，零件稍做變通，漁船燈改用LED燈，欄干等用餅干鐵盒代替，把生活用品融入材質。

「很多老漁船都沒有了，再不做快失傳了」，他的工作室擺滿上百艘各式漁船模型，只要有人來參觀才打開，他就滔滔不絕他的漁船故事。

「撈煤船已失傳了，以前基隆河上游還有採礦，撈煤船把掉到河裡的煤撈上岸，是很特殊的行業」，洪坤湖說。

不只撈煤船，洪坤湖記得以前八斗子有很多標旗魚船，但現在基隆沒人標魚了。他比著標旗魚船前端說，「站在這裡標魚」，以前抓旗魚很不容易，因為旗魚浮出來的時間很短，「看魚手」會先看魚動向，用手勢引導船長開船，海浪很大整艘船會上下搖晃，要射中全憑經驗。