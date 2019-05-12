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水晶合韻號首訪花蓮港 神將鼓車隊迎賓

2019-05-12 11:01中央社 花蓮縣12日電

首度到訪花蓮港的水晶合韻號郵輪，今天上午在台灣港務公司安排的廟會迎賓表演中，緩緩駛入港灣靠泊23號碼頭。在媽祖等神將民俗鼓車隊祈福後，船上旅客爭相拍照留念。

水晶合韻號郵輪（Crystal Symphony）隸屬於豪華中型郵輪船隊「水晶郵輪（Crystal Cruises)」公司，登記巴哈馬籍，總噸位5萬1044噸，船長238.1公尺、船寬30.2公尺、吃水7.6公尺，載客量922人，最大船速21節。

水晶合韻號郵輪也是世界奢華領導品牌聯盟「Luxury Alliance」成員之一，有「六星級郵輪」、「海上四季飯店」等稱號。該郵輪於1995年首航，2017年大規模翻新，重新調整艙房等級，並重新裝潢餐廳與相關設施。

台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司表示，郵輪此航次到訪花蓮港的旅客共有760人，前一港站為香港，預計下午6時駛離花蓮港後，開往基隆港。這艘郵輪比較特別的是所有艙房提供免費Wifi上網，並提供亞洲餐飲與壽司吧服務，相當受到亞洲旅客歡迎。

為迎接這艘郵輪首次造訪花蓮港，花蓮港務分公司安排精彩的廟會迎賓表演，請來媽祖、千里眼、順風耳等神將，並搭配熱鬧的鼓車隊，讓國際旅客深刻感受到台灣廟會活動的民俗文化。

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