勤儉拉拔兒孫有成 蔣吳鳳香當選花蓮縣模範母親

2019-05-11 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮市公所今天舉辦「108年度模範母親暨模範婆媳表揚大會」，活動現場採宮廷風格，讓上台接受表揚的母親及婆媳們穿戴頭花，市長魏嘉賢也以王爺裝扮登場，表揚54位模範母親及7對模範婆媳，其中蔣吳鳳香刻苦拉拔兒孫有成，其中1人畢業於美國維吉尼亞軍校堪稱「台灣之光」，獲頒縣級模範母親實至名歸。

現年88歲高齡的蔣吳鳳香原本世居浙江大陳島，與從事漁業的丈夫婚後遇上國共戰爭，民國44年時隨國軍撤退來台定居花蓮大陳一村，當時經濟不佳、物資匱乏，丈夫為了改善家計出海捕漁一去經常逾月，家中瑣事及5名子女全由她一手包辦。

蔣家兒女回憶，母親除了照顧兄弟姐妹，一有空就到軍隊幫忙洗衣縫紉，再帶著飾品、髮夾等手工藝品回家製作，她總叫兒女「自己有手有腳，不要依賴別人。」雖然生活困苦但母親重視教育，當時兄弟姐妹只要進小學那天，總是能收到她親手縫製的鞋子，在當時是非常了不起的禮物，