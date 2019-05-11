丈夫車禍去世 她不良於行獨力養大6小孩

2019-05-11 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天舉辦母親節表揚活動，表揚16名勞苦功高的母親，其中，高齡98歲的劉黃幸，丈夫早年車禍辭世，她自己也因車禍不良於行，仍一肩扛起家計扶養6個小孩，勇敢面對困難，如今都已長大且各有成就，市長林右昌也稱讚她勇敢面對挑戰。

今天的母親節表揚活動在基隆市政府4樓禮堂登場，基隆市長林右昌、立委蔡適應一起致贈匾額給9名模範母親及7名自強母親，獲獎人的家人也獻上鮮花和得獎的媽媽合照，場面溫馨感人，受獎媽媽都由家人陪同，盛裝出席。

獲表揚的媽媽中，最年長的是住在通化里98歲的劉黃幸，丈夫早年車禍辭世，留下4女2子，她自己也因為車禍不良於行，仍勇敢面對逆境人生，一肩扛起家計，子女都各有所成。

家扶中心所推舉的自強母親，來自安樂區的陳亞雯媽媽年僅25歲，郤需獨自養育2子，次子因早產較為體弱，經常出入醫院，有時會出現反覆發燒、嘔吐等症狀，讓陳媽媽蠟燭二頭燒，家裡、醫院來回奔波，雖然遇到許多的關卡及問題，她從不逃避，勇於面對挑戰。

由國際家庭服務中心推舉的新住民模範母親，受獎的是單親越南籍的黎金莉媽媽，她的先生為協助朋友借貸反而揹負沉重債務，鬱鬱寡歡之下，不幸過世。面對喪偶的打擊及家中經濟重擔的壓力，她仍咬緊牙根，努力維繫家庭、張羅家計。

林右昌表示，今天接受表揚的各區、原住民及新住民模範母親，分別都是在各區公所、民政處及國際家庭服務中心的評選中脫穎而出，每個媽媽的背後都有非常偉大感人的事蹟；至於7位由家扶中心推選的自強媽媽，也都面對各種不同的困境，但她們都用堅忍的意志突破困境，照顧家人、奮發向上，因此特別在母親節前夕，表揚這些偉大的媽媽們。

表揚名單如下：

新住民：黎金莉、原住民：林秋妹、中山區：劉黃幸、仁愛區：林葉、中正區：陳吳蜜、暖暖區：黃月英、安樂區：蔣高秋子、七堵區：周林金子、信義區：廖逢裕。