行動佛殿宛如變形金剛 母親節台東送愛心

2019-05-11 16:55 中央社 台東縣11日電



宛如變形金剛的世界佛教正心會「行動佛殿」車今天開到台東，贈送台東弱勢團體泡麵，預計停留至5月13日。

17噸重的「行動佛殿車」，被外界稱為變形金剛，今天停在台東市南京路，引起民眾圍觀，台東市長張國洲親自到場浴佛，祈求國泰民安。

世界佛教正心會同時發放物資歡慶母親節，募集3、4百箱泡麵在現場贈送獨居老人和弱勢家庭。

世界佛教正心會表示，歡迎台東鄉親到台東市南京路市民廣場，浴佛、禮拜三寶佛，觀看精彩的音樂舞蹈演出，行動佛殿將持續到5月13日。下一站5月17日到5月20日將前往台東池上。