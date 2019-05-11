影╱基隆嶼開放前夕放流3萬尾魚苗 淨灘清出2噸垃圾

2019-05-11 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆嶼將在今年暑假重新開放，基隆市政府等單位今天放流近3萬尾魚苗，並登基隆嶼淨灘，近千民眾共清出2噸海漂垃圾。

今天由副市長林永發率領府員工，與海洋保育署副署長宋欣真、漁業署簡任技正劉福昇、海巡署北部分署第二巡防區指揮部部主任陳志偉、第二岸巡隊隊長潘信吉、第一海巡隊隊長胡誠友等單位，與各界近千人登島淨灘，再次清出近2公噸的垃圾，為即將要重新開放的基隆嶼做準備。今天放流由漁業署提供的1萬2000尾黑毛魚苗，及由靈鷲山佛教基金會提供嘉鱲1萬6000尾。

另成軍2年，由基隆市沿近海漁船協會組成的基隆海洋環保艦隊，共有23艘漁船也響應此次淨灘活動，協助載垃圾回八斗子漁港回收處理。加上參與載運志工的娛樂漁船14艘及自用小艇23艘，今年共有60艘船隻響應，陣容相當龐大。

今天基隆嶼島上大型保麗龍已經減少許多，仍清出近1937公斤垃圾，其中含保麗龍610公斤，保特瓶9716個及大小浮球1327個，數量仍相當可觀。不過相較於去年，今年島上植被豐富，島上也正值鐵砲百合盛開的季節，島嶼生態美不勝收，上島清淨灘的志工們雖揮汗如雨，仍覺得這樣的經驗很值得。

基隆嶼因碼頭損壞已封閉近4年，沿岸海灘長年累積數量相當可觀的海漂垃報，以保麗龍、保特瓶、廢棄漁網、浮球等為大宗。今年除市府員工外，也邀請國立海洋科技博物館、海洋大學、水產試驗所、基隆區漁會及與多個關心環保議題並具有經驗之非營利組織如海湧工作室、福智及靈鷲山佛教基金會等共同參與。