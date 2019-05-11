有溫泉的童玩節不是夢 冬山河親水公園證實有溫泉

2019-05-11 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



有溫泉的宜蘭童玩節不是想像、也不是夢，未來可能會實現。

宜蘭縣政府發現，以舉辦童玩節聞名的冬山河親水公園蘊藏優質溫泉，從監測水位的監測井證實，溫泉確實存在，且估計在地下600公尺處，即有攝氏可達50度的溫泉。

縣政府一直在尋求親水公園的活化，溫泉資源發現，不但讓縣政府找到新振興方式，也讓周邊的民宿、飯店、休閒農場等觀光業者振奮，更史無前例，主動集資約1千萬元，將以民間力量，協助縣政府在親水公園裡探勘溫泉。

「當然樂觀其成！」縣政府表示，親水公園是地下水管制區，探勘溫泉要申請，民間願意出資，只要提出申請，縣政府就會協助，公私協力，當然樂觀其成。

縣政府表示，宜蘭縣內主要溫泉區有礁溪溫泉區、員山溫泉區、蘇澳冷泉區，目前正逢5年一次的溫泉區檢討，如果，親水公園一旦探勘有成，包括溫泉水質、範圍、蘊藏量等，將提報給觀光局，依程序公告，劃定為溫泉區，未來，宜蘭將可望再增加親水公園溫泉區。

縣政府表示，溫泉探勘包括地球物理方式、鑽井探查，以挖探600公尺推估，經費約1千萬到1500萬，經費到位，即可進行，溫泉相關探測順利，依行政程序提報溫泉區，最快1到2年可成。

「夏天辦童玩節、冬天可辦溫泉節！」張姓業者指出，冬山河親水公園因舉辦童玩節，人潮多，帶動周邊成民宿等觀光業的密集區，但隨著童玩節、親水公園遊客下滑，業者明顯感受到業績不振，因此，開發溫泉是業者新希望，號召約500家周邊業者，以每家出資1到2萬元的方式，協助縣政府探勘溫泉。