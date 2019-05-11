宜蘭銅板美食 頭城車站炸蛋蔥油餅香酥滑嫩

2019-05-11 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城火車站旁的阿伯炸蛋蔥油餅，一張賣35元銅板價，手擀麵皮、蔥餡滿滿，刷上特調醬料，趁起鍋，冒著煙，熱熱吃，香酥又滑嫩，不但饕客聞香上門，回頭客更多。

「阿伯炸蛋蔥油餅」的創辦人是蘇萬吉，今年80歲了，從年輕起，就到處賣小吃，曾賣過冰、粉圓、烤香腸，手藝很好，小吃味道好，最經典的是炸蛋蔥油餅，用攤車在頭城火車站旁賣，一賣就是37年。

「薄利多銷，但要好吃，顧客才會上門。」蘇萬吉的蔥油餅都是手作，有手擀麵皮，手作的溫度，吃起來特別好，而選用宜蘭的蔥為內餡，麵皮上敲上蛋，放入油鍋，煎炸到金黃色，香酥味道鑽入鼻端，起鍋後，再刷上特殊醬料，令人垂誕欲滴。

「熱熱的吃最能品嘗好滋味！」葉姓遊客說，阿伯炸彈蔥油餅要現吃，若冷了，就會顯得油膩，而醬料視各人口味不同，辣者夠味，不辣者帶有醬汁的甜味，每次到頭城，一定要買片餅吃，過過癮。

蘇萬吉的阿伯炸蛋蔥油餅，攤車是用一般發財小貨車，並不是很新，但選用食材都很實在，利潤薄，但他認為，料好實在才不會辜負消費者。

而為了讓消費者錯過品嘗銅板美食，蘇萬吉的攤車幾乎是全年無休，只要是可以上工，上午10點左右到傍晚5點營業，假日更早開。