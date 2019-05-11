綠舟闖蘭嶼捲土重來 6月9日屏東出發

2019-05-11 14:34 中央社 台東縣11日電



喚起外界重視海洋廢棄物議題，香港造龍舟師傅「阿康」和蘭嶼環保人士「阿文」，去年組隊挑戰划綠舟（龍舟）闖蘭嶼，因浪大失敗，今年將捲土重來，6月9日屏東出發。

「去年大自然不同意我們過去，希望今年可以」，「阿康」說著不是很流利的國語，希望今年6月9日他的「泛非龍龍舟隊」能順利的從屏東出航，順著黑潮抵達蘭嶼。

蘭嶼「阿文」林正文，6年前擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」，及廢油污染，開始默默的回收廢油和寶特瓶，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

民國105年年9月間到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康，巧遇「阿文」，被「阿文」的精神感動，於是決定幫「阿文」募款，協助「阿文」守護蘭嶼，計畫打造龍舟從台東划到蘭嶼。

「阿康」花了半年時間打造一艘22人划的龍舟，取名「綠舟」，去年5月13日清晨4時許從台東最南端的達仁鄉南田海邊出發，不過因浪大，「綠舟」在搶浪出海時翻覆，計畫失敗。

雖然「綠舟」闖蘭嶼計畫失敗，「阿康」的「泛非龍龍舟隊」團隊仍依計畫到蘭嶼和「阿文」的「台灣說蘭嶼環境教育協會」團隊共同從事淨灘等環保活動。

為了延續去年未完成的使命，今年再度啟動「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動，「台灣說蘭嶼環境教育協會」和香港「泛非龍龍舟隊」合作，將於6月9日從屏東「興海漁港」啟航，順著黑潮划到蘭嶼，推廣環保理念。

這次活動特別由台糖公司贊助經費，並且提供台東台糖場地，彩繪「綠舟」。

「阿康「和「阿文」表示，要尊敬大自然，希望今年大自然能讓他們到蘭嶼；去年失敗，不氣餒，但也要更加尊敬大自然，但願大海今年同意「綠舟」經過，讓渾身環保意志的「綠舟」如願拜訪蘭嶼「咖希部灣」。