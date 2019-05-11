影／都市女孩當選模範媽媽 為護家連蛇都敢捉

2019-05-11 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



37歲的張家琪當選宜蘭縣模範母親，今天接受縣長林姿妙的表揚。

張家琪結婚後，丈夫因故即無法照顧家庭，她得獨力扛起家計，靠家庭手工賺取微薄薪水，扶養一對年幼兒女，兒子發展遲緩，在學校遭誤解，跟同學有爭執，雖非兒子過錯，她為孩子不受排擠，經常要去跟別的家長道歉。

張家琪原本是都市女孩，跟許多人一樣，怕小昆蟲、怕長蟲，不過，為母則強，她帶孩子住在員山鄉間，屋子靠近山腳下，會有山豬、猴子出沒，她告訴自己不能怕，勇敢抵擋與驅逐豬猴的入侵。

而老鼠也是家裡常客，半夜還會在屋頂、天花板跑來跑去，孩子被嚇到，她安撫說：「老鼠在開運動會！」幽默化解孩子恐懼，哄他們入睡。

蛇、蜈蚣也會「到訪」，有次，張家琪就在屋角發現一條眼鏡蛇，被嚇壞了，為了保護小孩，她從此準備捕蛇夾，有次家裡真的又來了條大蛇，她抓了蛇，鎮定地打電話報案，消防隊員到場，疑惑問：「是妳抓的嗎？」她點點頭，消防隊員既驚訝又佩服。

而大蜈蚣令人看了頭皮發毛，張家琪為了護家，不得不大起膽子捕除，聰明的她更利用保特瓶，將蜈蚣趕進瓶內活逮，原本怕昆蟲、怕長蟲的她，如今成為最強大媽媽。