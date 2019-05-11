台東幸福住宅基建8月完工 縣府開放看屋 有喜有憂

2019-05-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府利用公有地自建販售的幸福住宅，今天上午開放200餘戶承購戶進入工地參觀，看看工程進度約達75%，數百位民眾興奮的跟著工程人員走進未來的新家參觀，多數承購戶心情喜悅「期待快點交屋」，但也有部分承購戶看了工地現況憂心無法如期在8月完工。

台東縣幸福住宅去年8月動工， 預定今年8月完工，台東縣政府建設處處長吳慶榮指出，目前工程順利，他樂觀期待今年8月初完工，9月底前完成交屋，至於剩餘76戶將在5月17日前再次開放民眾承購。

台東縣第一期平價幸福住宅基地共300戶，位於台灣史前文化博物館、康樂火車站間，生活機能便利，每戶從20、25、30坪不等，售價230萬到330萬元不等，利息1.8%，20年分期，自備57萬元就能入住，以20坪的3人房每月償還本息不到不一萬元，租不如買，買了房子是自己的，一度掀起搶購潮。

300戶幸福住宅原已認購一空，因部分合格承購戶無法負擔頭期款而棄權，台東縣政府建設處都市計畫科科長李駿指出，目前幸福住宅尚有76戶餘戶，5月17日前將再次受理民眾登記申請，6月辦理新登記戶抽籤選屋。