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慶祝母親節 東監溫馨渡過

2019-05-11 11:30聯合報 記者尤聰光╱即時報導

為讓天下母親感受節慶喜悅，台東監獄提前辦理2場次懇親活動，邀請收容人的母親及家屬到監所內會面，場面相當溫馨感人。有收人見到母親，忍不住愛的擁抱。

台東地檢署檢察長張曉雯、書記官長楊仁杰出席與會，逐一贈送康乃馨花束、母親卡給在場的收容人母親，祝福母親節快樂。 

來自桃園的曾姓收容人5月陳報假釋，父母親不遠千里、舟車勞頓前來探視服刑的兒子，母親不禁滿眼淚水告訴兒子，希望出監後，重新做人。 

台東監獄典獄長林順斌表示，希望藉由這樣的活動讓收容人感受到親情的溫暖與支持，進而朝善的方向走去。

台東監獄提前辦理母親節活動，台東地檢署檢察長張曉雯逐一贈送康乃馨花束、母親卡，給...
台東監獄提前辦理母親節活動，台東地檢署檢察長張曉雯逐一贈送康乃馨花束、母親卡，給在場的收容人母親。圖/台東監獄提供 
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台東監獄假釋
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