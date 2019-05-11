慶祝母親節 東監溫馨渡過

2019-05-11 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



為讓天下母親感受節慶喜悅，台東監獄提前辦理2場次懇親活動，邀請收容人的母親及家屬到監所內會面，場面相當溫馨感人。有收人見到母親，忍不住愛的擁抱。

台東地檢署檢察長張曉雯、書記官長楊仁杰出席與會，逐一贈送康乃馨花束、母親卡給在場的收容人母親，祝福母親節快樂。

來自桃園的曾姓收容人5月陳報假釋，父母親不遠千里、舟車勞頓前來探視服刑的兒子，母親不禁滿眼淚水告訴兒子，希望出監後，重新做人。