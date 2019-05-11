520上海拔520公尺鳩之澤打卡 免費泡藍色溫泉

2019-05-11 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



5月20日在海拔520公尺的太平山「鳩之澤」打卡，可以免費泡湯！

林務局羅東林區管理處今天指出，太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤，有溫泉、吊橋及自然步道，因位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想。為了讓民眾在5月20日到太平山有個特別的回憶與驚喜，管理處特別推出「鳩之澤520我愛你 打卡宣傳享大眾池免費優惠」。

管理處宣布，凡是520當天上午9點到下午1點間，遊客於「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處自拍合照，並打卡公開分享，文中撰寫「鳩之澤520我愛你」，即可享溫泉大眾池(露天SPA或裸湯)免費體驗。

羅東林區管理處表示，鳩之澤溫泉為國內首屈一指的優質溫泉，其泉源由山麓石縫中滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉。因應初夏的高溫，泡湯區調至適溫的攝氏3842 度，可在天然美景中享受泡湯的樂趣。

另外，區內的鳩之澤自然步道全長1.1公里，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，讓翠綠的闊葉樹林擁有豐富的層次與美感，可以享受芬多精森林浴及溫泉浴，是頂級雙享泡享受。