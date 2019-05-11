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皮包遺失被侵占 她貼文1個月等嘸「良心發現」

2019-05-11 09:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市許姓網友上月到安一路一家生活百貨買東西，不慎把皮包遺留在店內，回去找時已經不見了，經調監視器發現被一名男子拿走，因裡面有用錢買不到有紀念性的東西，她著急想找回來，把涉嫌侵占皮包的男子影像貼在網路上，希望這人歸還，但過了1個月都沒有消息，等不到他「良心發現」，她今天再貼網請，大家幫忙找，也已報警追查。

許姓網友上月7日晚上8點半到該生活賣場購物時，時不慎將皮包遺留店內，遭不明人士拾取侵占，她當天就已到派出所報案。11日在臉書社群「基隆人大小事」貼文，並有涉嫌拿走她皮包男子影像，她指有很重要的事情一定要找到他，請大家幫忙找出這人是誰。

過了1個月，許姓網友仍沒有找回皮包，她再次在「基隆人大小事」貼文，她指這位把別人皮包占為己有的先生，她我已經給他時間，讓他有機會循著她皮包裡的證件，把皮包和證件寄回來還我，但「你不但要錢，東西也不還」，所謂人在做天在看，為了一時的貪心拿了別人的東西不歸還，她只好再次貼出照片和行為，讓全基隆的店家和他身邊的親戚朋友都知道，有他在的地方，請顧好自己身邊重要的東西。

許女說，「皮包裡的9000元你花了我認了，但我的皮包跟裡面的東西都是用錢買不到有紀念性的東西，我只是想要回來而已，知道他是誰的人，你們真的覺得應該幫這樣的人掩飾嗎」。

許女感謝警員很認真的幫她查看沿路的監視器，然已經過了1個月，但她還是希望能找回來，因為皮包跟裡面的東西對我意義非凡，貼文是想藉此讓大家知道小心這個人的行為，也希望告誡此人身邊的親戚朋友不要幫他做掩飾，因為幫他就是等於害他。

基隆市警察局第四分局中山派出所長譚龍翔對此案表示，對於許女皮包被侵占案，派出所非常重視，4月7日案發後即已受理報案，員警依規定受理，經查是購物時不慎將皮包遺留店內，遭不明人士拾取侵占，積極調閱周邊監視影像，目前正以監視器影像之男子持續查訪身分偵辦中。他也希望民眾如有見過此人或有線索，可以和分局聯絡。

監視器清楚拍一名男子抬頭張望後，把皮包拿走。圖／取自基隆人大小事
監視器清楚拍一名男子抬頭張望後，把皮包拿走。圖／取自基隆人大小事
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監視器清楚拍一名男子抬頭張望後，把皮包拿走。圖／取自基隆人大小事
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基隆警察
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