日本盛岡山車遊行將4度到花蓮 規模更勝以往

2019-05-10 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



日本岩手縣盛岡市極具歷史與文化意涵的山車大遊行，今年11月將4度到花蓮舉辦，今年由縣府指導、花蓮市公所主辦，規模將更勝以往。盛岡市人員9日拜會花蓮縣長徐榛蔚，除了對年底盛岡山車遊行活動有高度期待，都表示會全力以赴擴大舉辦，也商談雙方公部門未來簽訂觀光協定的可行性。

盛岡市和花蓮有多年情誼，曾經在2002、2007及2016年，在花蓮市舉辦盛大的盛岡山車大遊行，場面盛大熱鬧，吸引大批民眾爭睹日本最傳統的山車文化。今年雙方預計11月再次攜手合作，盛岡市觀光交流課課長補佐真田伸與盛岡山車推進會副幹事長谷藤喜美男、名鉄観光旅行社東北營業本部部長川村勲等人，9日拜會徐榛蔚，爭取支持。

對於11月的這場盛事，台日雙方都有高度期待，徐榛蔚說，2年多前盛岡山車到花蓮，她還是立委身分，很榮幸當時參與盛大慶典，今年將改以花蓮縣長的身分參加，希望再次為花蓮掀起一波觀光熱潮，縣府絕對全力支持，也希望能將活動與全縣13個鄉鎮市連結，今年會擴大舉辦，規模一定比以往更盛大。

徐榛蔚也說，除了山車遊行，也希望擴大交流層面，簽訂實質的觀光協定，而花蓮有極具地方特色的原住民舞蹈和傳唱文化，也希望能帶到日本，透過舉辦花蓮周等活動的方式，讓花蓮原汁原味的傳統文化之美，也能與日本友人分享。