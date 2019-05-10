富貴市場改建 林右昌：市府出土地尋求合作

2019-05-10 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市信義市場和富貴市場都要改建，富貴市場要採取怎樣的重建方式？市長林右昌說，一種是市府編預算也向中央爭取補助，拆除重建經費至少上億元；第二方式，這裡是商業區，滿有價值，地點也不錯，尋求民間合作，市府不出錢，出土地合建或合作開發，他傾向後者。

基隆市議會定期會臨時會，市議員張顥瀚關心民國88年以前興建的公有市場，建議市府在做耐震補強及改建時，應該跳脫傳統市場思維，他舉台北市士東市場成功轉型，現在是文青聚集地。小市場咖啡，也擾動了源遠市場這個傳統市場，富貴市場改建應該給它重新定位。

張顥瀚說，富貴市場民國65年興建，地目是商業區，它位於基隆港未來軍港遷移後旅運中心，和義二路老街中間的轉繼站。以後郵輪客下船，搭電梯上中正公園希望之丘，一定會經過富貴市場，配合這兩個地方長遠發展，重建後的市場，下面仍是菜市場，上面做其他商業空間，帶給地方更大的轉變。

市長林右昌說，富貴市場頂樓海砂屋，修了也沒有用，重建面臨攤販安置問題，繼續營業問題，三樓還住了18戶要安置在，市府會採取的重建方式，一種市府編預算也向中央爭取補助，經費至少上億元，第二方式，這裡是商業區，滿有價值，地點也不錯，尋求民間合作，市府不出錢，出土地合建或合作開發，他傾向後者。