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雨後天晴 台東區農改場籲加強農作物病害防治

2019-05-10 17:06中央社 台東縣10日電

梅雨接力報到，中央氣象局預估10日以後天氣逐漸回穩。農委會台東區農業改良場呼籲農民，雨後天晴，高溫高濕農作物病害最容易發生，務必加強防治工作。

台東區農業改良場助理研究員林駿奇表示，根據中央氣象局提供資料，台灣已經進入梅雨季節，5月1日首波梅雨鋒面迅速通過，近日受南方雲系持續影響及鋒面接近，台東地區雨勢一波又一波未歇，預計要到10日以後天氣才會逐漸回穩。

林駿奇表示，雨後天晴，高溫高濕，農作物病害最易發生，籲請農友務必加強病害防治工作。

台東地區許多重要經濟作物正值生長關鍵期，台東農改場提供作物病害防治措施供農友參考，以減少損失。

水稻方面，目前水稻多已抽穗開花，雨後高溫高濕，最易發生穗稻熱病、紋枯病及白葉枯病等，尤其穗稻熱病及紋枯病對水稻產量影響甚劇，雨後應加強防治工作；局部地區有可能發生白葉枯病，防治上應注意於天氣晴朗的午後，水稻葉片露水乾時，再進入田間進行施藥工作。

果樹方面，大目釋迦正值小果至中果期，台東區農改場多年監測雨後天氣回暖2周後易爆發炭疽病疫情，炭疽病具潛伏感染特性，中果期後才顯現病徵，雨水為主要傳播媒介，因此雨後天晴為重要防治時機。另外，木瓜疫病、柑橘類細菌性潰瘍病雨後易大量發生，須注意防治。

特色作物方面，小米正值結穗，遇大雨容易穗含水過重而倒伏，若持續濕度過高，榖粒易發霉變黑，因此於雨後天晴應儘速扶起，數株綁一起，保持直立。荖葉、荖花在雨後易發生細菌性角斑病，俗稱「臭葉」，雨後應加強防治工作。

台東區農改場呼籲，農友務必於雨後加強病害防治工作，尤其水稻穗稻熱病及番荔枝炭疽病等，若疏於防治，將影響重要經濟產業。藥劑使用可參考植物保護資訊系統 (https:// otserv2.tactri.gov.tw/ppm/) ，並請注意安全採收期。若有防治相關問題，請洽台東場植物保護研究室 (089-325015)或洽各區病蟲害診斷服務站 (免付費專線電話：0800-069-880)。

台東農改場
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