信義市場拆了就蓋不回去 基隆市府相中這塊地

2019-05-10 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市生意興隆的信義市場屋齡都逾40年，有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，市長林右昌表示，信義市場確定要拆掉重建，但這裡是住宅區，拆了市場就不能再蓋回去，產發處還在研擬方案。不管採取那個方案，市府負擔經費很高，市府財政困難，他個人傾向採取合作開發，比較可行。

基隆市議會定期會臨時會，上午討論老舊市場耐震及改建方案。信義市場可做為賣場市場，信義市場被列名必須改建。

產發處長林青海表示，中央前瞻計畫可補助市場改建，信義市場先匡一億元，他們正在做規劃爭取。但信義市場是住宅區，不能做市場，要是拆掉就不能原地再蓋市場，要不要地目變更？但住宅區比較好用，地目變更為市場用地又要重長計議。

市長林右昌說，信義區公所旁邊有塊商業用地，是中華電信和國有財產署的土地，目前闢為臨時停車場，信義市場如果要改建，攤販何去何從？上上周國有財產署署長到基隆來，他向署長提出這個問題。

原則上國有財產署願意一起來合作開發，市府必須再說服另一個地主中華電信，是否能和國產署一起開發。信義市場原本的基地是住宅區，它的後方還有一大片宿舍區和住宅區，比較好的方式是和後面這些國公有土地，做整體規劃開發，這這對信義區發展比較全面性。