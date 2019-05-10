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為交通安全 宜蘭市無償讓出公告價上億元的土地

2019-05-10 14:22聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市東港路二段拓寬，為了交通安全，宜蘭市公所讓出了兩筆市區黃金土地，不要說市價...
宜蘭市東港路二段拓寬，為了交通安全，宜蘭市公所讓出了兩筆市區黃金土地，不要說市價，光是公告土地現值就超過1億２千萬元。圖／宜蘭市公所提供
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為了交通安全，宜蘭市公所讓出了兩筆市區黃金土地，不要說市價，光是公告土地現值就超過1億2000萬元。

宜蘭市公所今天說明讓地的原因，指宜蘭市東港路二段、即台7線122公里16公尺處、到122公里561公尺，從東港橋延伸至校舍路口，因路幅僅有12至15米寬度，導致汽、機車壅擠在狹小車道，險象環生。

為此，拓寬路段用到宜蘭市公所市產的宜興段、宜商段等兩筆土地，分別是宜興段515地號，公告土地現值1億2662萬元，面積1302.73平方公尺，宜商段514-1地號，公告土地現值204萬元，面積21平方公尺， 總計土地面積為1323.73平方公尺，公告土地現值共計1億2866萬元。

宜蘭市長江聰淵表示，市公所重視汽、機空間、車道狹小的問題，為考量道路交通需求及安全，爭取交通部公路總局第四區養護工程處規劃開闢適當寬度，改善車輛阻滯，配合交通號誌及其他附屬設施，減少事故發生。

江聰淵說，藉東港路拓寬工程，可以降低多年來車禍發生機率，提高居民通行安全及提升周邊居住品質，宜蘭市公所無償撥用宜興段、宜商段等兩筆土地，交由交通部公路總局第四區養護工程處。

市公所表示，市土無償撥交，將由交通部公路總局第四區養護工程處依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償及無償劃分原則」撥用，藉此能有更多土地發揮及利用。

另外，宜蘭市公所節省土地徵收費用，為保護公共設施保留地所有權人權益，市公所接受捐贈土地做為容積移轉使用共計40筆，面積1萬2040.96平方公尺，節省土地徵收經費約5億元，公私兩利。

宜蘭市東港路二段拓寬，為了交通安全，宜蘭市公所讓出了兩筆市區黃金土地，不要說市價...
宜蘭市東港路二段拓寬，為了交通安全，宜蘭市公所讓出了兩筆市區黃金土地，不要說市價，光是公告土地現值就超過1億２千萬元，市長江聰淵（右）今天說明。圖／宜蘭市公所提供
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東港江聰淵土地徵收
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