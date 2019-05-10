花蓮市垃圾場聯外道路遭台肥封阻 公所憂衍生垃圾大戰

2019-05-10 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市垃圾掩埋場聯外道路近日遭地主台肥公司裝上鐵柵門要封路，由於攸關垃圾車進出，市長魏嘉賢盼台肥發揮企業責任，不要冒然封路演變成垃圾大戰；縣府也認定是既成道路，不能任意廢止或加裝圍籬。不過，台肥堅持該處為公司資產，且早告知會收回，未來會通融讓垃圾車報備通行。

花蓮市垃圾掩埋場鄰近七星潭，位於環保公園南側，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，市公所清潔隊垃圾車收完垃圾後，取道這條道路進入掩埋場暫存，再北運到宜蘭焚化，每天垃圾量約60公噸。

近日地主台肥公司在道路設置鐵柵門，並立起道路封閉告示牌，表示該處為私人土地，本月1日起收回封閉通行，若侵入將報警處理。因路被封阻，垃圾車進出成為問題，台肥此舉引起議論。

台肥花蓮廠長彭盛隆解釋，該條道路為公司資產，以每年一約方式租給市公所，因為該處有開發需求，公司董事會決議收回，也很早就告知公所，近日由花蓮廠執行公司決議安裝鐵柵門。他表示，垃圾場還有一條較小條的聯外道路，未來小型垃圾車可走另條道路，大車會通融通行原有道路，但認為市公所應該設法解決問題，而不是地主要收回、不借路權就不行。

市長魏嘉賢表示，這條道路攸關花蓮市垃圾問題，若冒然封路，鄉親會受到非常大的影響，市公所不希望演變成垃圾大戰，盼台肥繼續協助，踐行企業的社會責任一起共商解決問題。並強調這條道路是民國70幾年就存在的既成道路，至於台肥所指的另條道路是禁行汽機車的自行車道，垃圾車無法行駛。