影／法國的浪漫直送東北角 法式花藝出現在壯圍

2019-05-10 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



觀光局東北角暨宜蘭風景區管理處邀請下，法國 Finistere工藝商會花藝大使 Claude Cossec，與台灣法意美學交流促進協會創作30件高水準的法式花藝作品，今天起在宜蘭壯圍旅遊服務園區2樓展出。

法國 Finistere工藝商會秘書長Philippe Portal、台灣法意美學交流促進協會發起人黃美政、法國 Finistere工藝商會花藝大使 Claude Cossec等出席。

Claude Cossec是法國奧斯卡花藝大賽冠軍，並以沙丘獨特的沙海作發想，創作大型作品「沙丘蜃樓」。

觀賞作品有如置身在一波一波瀰天而來的淊淊沙浪中，蒼蒼茫茫，忽而乍見一片如夢似幻的美景，於是，心中也開出一朵花來。

Claude Cossec稱讚說，宜蘭壯圍沙丘特殊的地景與建築，具有非常迷人的神祕氛圍，啟發了他嶄新的創作靈感。

他說：「這件作品是用來回應這片，如上帝傑作的宜蘭壯圍沙丘。」

在沙丘展出的法式花藝作品主題，針對餐桌設計與植栽組合設計，令人驚艷。

東北角暨宜蘭風景區管理處表示，花藝展覽選在母親節前夕開展，歡迎遊客帶著媽媽出遊共賞。