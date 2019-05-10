夏天可以看到秋天的楓紅！太平山賞紫葉槭全攻略

2019-05-10 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



太平山國家森林遊樂區中央階梯兩側的「紫葉槭」，紫紅色新葉綻放，有如楓紅般美麗。圖／羅東林區管理處提供 分享 facebook 現在不出國又可以賞楓紅，那裡去？林務局羅東林區管理處今天推薦，上一趟太平山，紫葉槭現正當紅。

羅東林區管理處指出，一般大家所熟知的楓紅，大多在秋季發生，因為日照時間及氣溫變化促使楓葉轉紅，但太平山的紫葉槭新葉展開即為紫紅色，且受到日照後會逐漸轉為猩紅色，隨著日照時間的增加，葉片顏色會更為火紅，所以在太平山夏天能夠欣賞到楓紅美景，相當特殊。

「想要欣賞楓紅美景，不用再老遠出國了！」管理處指出，現在太平山國家森林遊樂區中央階梯兩側的「紫葉槭」紫紅色新葉綻放，有如楓紅般美麗，紫葉槭最佳觀賞時間從春季展葉之後，可以一直持續到9月落葉期，火紅的葉片經由陽光的光線照射穿透下，更是耀眼。

羅東林區管理處建議賞紫槭全攻略，遊客可以沿著中央階梯走在紅葉隧道下，累了就到雲海咖啡館坐坐，休息片刻之後，繼續往上到原始林步道，欣賞原始森林的自然之美，順便可以參拜一下宜蘭縣海拔最高的廟宇 「鎮安宮」(主祀國姓爺)，如果時間允許的話，也可以轉到蹦蹦車站，搭乘蹦蹦車進入茂興，讓森林鐵道帶你穿越時空，感受一下以前伐木工作的懷舊情懷。

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