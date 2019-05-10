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台灣的「公共失落症候群」：我們需要一場公共想像運動

天災農漁損發生 台東縣政府與鄉鎮市公所強化聯繫效能

2019-05-10 10:45聯合報 記者尤聰光╱即時報導

全球極端氣候頻繁，第一線的基層農務人員如何協助農民成為關鍵，台東縣政府今天特別舉辦「108年天然災害救助工作坊研習」。縣長饒慶鈴表示，台東是農業大縣，釋迦、稻米、香蕉及鳳梨是農民主要收入來源，如何預先做好準備、減少災害損失，縣府與鄉鎮公所聯繫就很重要。

饒慶鈴指出，台東縣稻米種植面積有12500公頃、年產量有72716公噸，釋迦有5127公頃、年產量53445公噸，香蕉有550公頃、年產量10780公噸，鳳梨也有252公頃、年產量10239公噸，農產是台東的經濟命脈，如何在颱風季節來臨前，號召鄉鎮市公所人員加強專業、凝聚共識很重要。

105年尼伯特颱風登陸台東，造成全縣農作物受害面積高達6100公頃，損失金額超過6億5千萬元，台東縣能於災害當日下午完成全縣災害彙整、各公所迅速回報災損情形，讓中央明瞭快速公告台東為現金救助及低利貸款地區，創下各縣市政府最快完成天然災害相關作業的縣市。

台東縣政府農業處指出，每年在汛期前都會完成各項作物的統計及彙整，建立全縣農業地圖迅速掌握各個農漁會、鄉鎮公所的作物現狀，並結合各鄉鎮公所迅速完成通報，達成迅速確認災區範圍、從寬認定、從速辦理的工作原則。

台東縣政府今天特別舉辦「108年天然災害救助工作坊研習」，號召鄉鎮市公所人員加強...
台東縣政府今天特別舉辦「108年天然災害救助工作坊研習」，號召鄉鎮市公所人員加強專業能量。圖／台東縣政府提供
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天災農漁損發生，台東縣政府與鄉鎮市公所強化聯繫效能。圖／台東縣政府提供
天災農漁損發生，台東縣政府與鄉鎮市公所強化聯繫效能。圖／台東縣政府提供
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台東尼伯特颱風農民
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