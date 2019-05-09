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等了18年 陽光花蓮設重建中心

2019-05-09 23:47聯合報 記者王燕華／花蓮報導

陽光基金會位於花蓮的東區服務中心，昨天搬入新家。記者王燕華／攝影
陽光基金會位於花蓮的東區服務中心，昨天搬入新家。記者王燕華／攝影
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等了18年，陽光基金會東區中心昨在花蓮成立重建中心，就近協助需要幫助的燒傷、顏損傷友。在八仙塵爆事件中全身70%燒傷的「豆腐千金」依新昨與父親出席啟用典禮，感謝一路走來陽光基金會的幫助，她的父親開心地說，以後不用到台北，賣完豆腐可就近陪女兒復健

陽光基金會位於花蓮的東區服務中心有新家，提供顏損、燒傷病友更好的復健服務。 圖／...
陽光基金會位於花蓮的東區服務中心有新家，提供顏損、燒傷病友更好的復健服務。 圖／陽光基金會東區中心提供
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陽光基金會在東部深耕18年，以往是賃屋而居的「無殼蝸牛族」，因東區中心空間狹小，只能提供到宅的外展式服務；4 年前八仙塵爆事件，花蓮9名傷者都在台北復健，依新的父親為陪寶貝女兒復健，毅然中斷祖傳三代的豆腐事業，一家人北上借住親戚家，展開漫長的復健過程。

花蓮縣長徐榛蔚（右）簽署臉部平權承諾書，籲尊重多元差異。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右）簽署臉部平權承諾書，籲尊重多元差異。記者王燕華／攝影
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所幸新竹百合扶輪社帶頭捐助約200萬元，加上社會善款挹注，陽光基金會在花蓮市自由街購置辦公處所，可定點提供生理、心理的重建服務，昨天啟用，縣長徐榛蔚、社會處長張逸華等人都前往祝賀，徐並簽署推動「臉部平權」承諾書，是全台第11個縣市。

陽光基金會東區中心主任魏昌波說，東區中心每年服務近500位東部地區的燒傷及顏損朋友，成立重建中心後，有別於以往只能在自家接受復健，傷友們有共同據點可以分享交流，相互支持，復健器具也更多樣化。

塵爆至今依新仍需穿著壓力衣，每周4天在陽光復健，並利用空檔進修電腦，為職涯預做準備。她很感謝陽光幫助；「一定會愈來愈好」，依新的父親說，他會終身做陽光基金會的志工。

復健八仙徐榛蔚
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